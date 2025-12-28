«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)

Το όνομα του Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει τις τελευταίες ώρες δυναμικά στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και περιμένει τις εξελίξεις με το μέλλον του στην Παρτίζαν για να κινηθεί και να τον κάνει δικό του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «sportklub» οι Πειραιώτες φαίνεται πως τα έχουν βρει στους προσωπικούς όρους με τον Αμερικανό σέντερ, όμως παραμένει ακόμα άγνωστο τι θα κάνουν με εκείνον οι Σέρβοι. Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις 5 Ιανουαρίου που τελειώνει η προθεσμία για μετακινήσεις από ομάδες της Euroleague.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως οι Ερυθρόλευκοι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα στον εκπρόσωπο του παίκτη και περιμένουν. Συγκεκριμένα, τόνισαν ότι δεν σκοπεύουν να μπουν σε… δημοπρασία με άλλες ομάδες, ενώ ξεκαθάρισαν ότι η πλευρά του αθλητή θα πρέπει να τα βρει με την Παρτίζαν για να μείνει ελεύθερος.

Δείτε τι αναφέρουν οι Σέρβοι για Τζόουνς και Ολυμπιακό

Μάλιστα, επισήμαναν πως είναι διατεθειμένοι να δώσουν και κάποιο ποσό στους Σέρβους ώστε να λυθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η υπόθεση και να προχωρήσει η μεταγραφή. Τέλος, το «sportklub» αναφέρει ότι στον Ολυμπιακό γνωρίζουν καλά ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός, ενώ εκφράζει την ανησυχία του για το τι θα συμβεί αν ο Τζόουνς θέλει να πάει στους Πειραιώτες και η Παρτίζαν λάβει μια μεγάλη προσφορά από κάπου αλλού.