Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι ο ψηλός που απασχολεί τις ομάδες της Euroleague, με το πιθανότερο σενάριο να είναι πως θα αποχωρήσει από την Παρτιζάν.

«Η εκκαθάριση στην Παρτιζάν αρχίζει με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Υπήρξε τηλεφώνημα από την Αθήνα», είναι ο τίτλος σε ρεπορτάζ στην Σερβία, το οποίο μάλιστα αποκαλύπτει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον παίκτη.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το «στρατόπεδο» των Πειραιωτών ο παίκτης αρέσει στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο σύλλογος έχει μιλήσει με την πλευρά του παίκτη που ψάχνει τρόπο να απεμπλακεί από το συμβόλαιο με την Παρτιζάν, προκειμένου έτσι να υπάρξει ενδεχόμενο deal πριν την ολοκλήρωση των μεταγραφών από μία ομάδα της Euroleague, σε άλλη.

Τι ισχύει με το deadline των μεταγραφών

Βάσει των κανονισμών της Euroleague, για να μπορέσει ένας παίκτης να πάει σε άλλη της διοργάνωσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του πριν τις 5 Ιανουαρίου. Πριν δηλαδή ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Διαφορετικά, για να προσωρήσει μια τετοια υπόθεση θα πρέπει ο παίκτης να μείνει ελεύθερος μέχρι 5/1 και μετά έχει διορία μέχρι και τις τις 25-26 Φεβρουαρίου, για να βρει την επόμενη ομάδα του. Πάντα με δεδομένο πως αυτή παίζει στην Euroleague.

Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Τζόουνς

Ο Τζόουνς υπέγραψε πέρσι διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Παρτιζάν σε αυτό δεν υπάρχει exiting close. Δηλαδή, δεν έχει οριστεί κάποιο buy-out ούτε για την EuroLeague, ούτε για το NBA. Με λίγα λόγια το συμβόλαιο του παίκτη είναι κλειστό και η Παρτίζαν θα πρέπει αν θέλει να τον αφήσει ελεύθερο να πληρώσει ολόκληρο το συμβόλαιο του, είτε να έρθει μια ομάδα με ανταλλαγή, είτε να πληρώσει τους Σέρβους, με τις δύο τελευταίες περιπτώσεις να μην φαίνονται πιθανές, εφόσον όλα δείχνουν ότι θα φύγει αργά ή γρήγορα.

Αυτό δεν φαίνεται εφικτό να γίνει, ειδικά από τη στιγμή που ο Τζόουνς έχει συμβόλαιο που αγγίζει περίπου 1.300.000 ευρώ τον χρόνο. Ωστόσο, με την κατάσταση να είναι έκρυθμη και τον ίδιο τον παίκτη να έρχεται συνεχώς σε κόντρα με τους φιλάθλους, αλλά και να είναι ένας από τους λόγους που αποχώρησε ο Ομπράντοβιτς δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις με την περίπτωση του.

Ότι και να γίνει όμως, ο Τζόουνς δεν φαίνεται να θέλει και να μείνει στην Παρτιζάν, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες, για αυτό και είναι πιθανό να μείνει ελεύθερος αν πάρει ένα σημαντικό ποσό για να λυθεί η συνεργασία του.