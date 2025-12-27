Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στα… κάγκελα με την Παρτιζάν, η σχέση του με τον κόσμο της ομάδας είναι στα χειρότερα της και τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν – Ποια είναι τα δεδομένα για το συμβόλαιο του.
Η Παρτιζάν πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο κόσμος της ομάδας είναι στα… κάγκελα και παρότι ανέλαβε ο Πεναρόγια το κλίμα ανάμεσα σε παίκτες, διοίκηση και κόσμο είναι κακό. Οι Σέρβοι ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια και από τη Μακάμπι μετά την 40άρα από τη Ζαλγκίρις και ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν για ακόμη μια φορά στο… επίκεντρο των οπαδών.
Ο Αμερικανός είναι ένας εκ των δύο παικτών που φαίνεται να είναι στο «στόχαστρο» των φιλάθλων της ομάδας -μαζί με τον Τζαμπάρι Πάρκερ- ενεπλάκη σε ένα παρ’ ολίγον σοβαρό επεισόδιο. Ο Αμερικανός, όντας μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων – οι οποίοι τον αποδοκιμάζουν σε κάθε ευκαιρία- άνοιξε διάλογο με τους οπαδούς, τους οποίους προκάλεσε να έρθουν στο παρκέ.
Šta god. pic.twitter.com/Ut1QNNNyi6
— sara (@dantes_circles) December 26, 2025
Σύμφωνα με τα σέρβικα ΜΜΕ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς μοιάζει αδύνατον να ολοκληρώσει τη χρονιά στην Παρτιζάν και ήδη ψάχνουν τρόπο για να βρεθεί η κατάλληλη «φόρμουλα» και να αποδεσμευτεί.
Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Τζόουνς υπέγραψε πέρσι διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Παρτιζάν σε αυτό δεν υπάρχει exiting close. Δηλαδή, δεν έχει οριστεί κάποιο buy-out ούτε για την EuroLeague, ούτε για το NBA. Με λίγα λόγια το συμβόλαιο του παίκτη είναι κλειστό και η Παρτίζαν θα πρέπει αν θέλει να τον αφήσει ελεύθερο να πληρώσει ολόκληρο το συμβόλαιο του, είτε να έρθει μια ομάδα με ανταλλαγή, είτε να πληρώσει τους Σέρβους, με τις δύο τελευταίες περιπτώσεις να μην φαίνονται πιθανές, εφόσον όλα δείχνουν ότι θα φύγει αργά ή γρήγορα.
Αυτό δεν φαίνεται εφικτό να γίνει, ειδικά από τη στιγμή που ο Τζόουνς έχει συμβόλαιο που αγγίζει περίπου 1.300.000 ευρώ τον χρόνο. Ωστόσο, με την κατάσταση να είναι έκρυθμη και τον ίδιο τον παίκτη να έρχεται συνεχώς σε κόντρα με τους φιλάθλους, αλλά και να είναι ένας από τους λόγους που αποχώρησε ο Ομπράντοβιτς δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις με την περίπτωση του.
Ότι και να γίνει όμως, ο Τζόουνς δεν φαίνεται να θέλει και να μείνει στην Παρτιζάν, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες, για αυτό και είναι πιθανό να μείνει ελεύθερος αν πάρει ένα σημαντικό ποσό για να λυθεί η συνεργασία του.
Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πως οι περισσότερες ομάδες περιμένουν πως και πως να φύγει ο παίκτης από την Παρτιζάν, αφού αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σέντερ στη Euroleague και δεδομένα θα βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.
Ήδη έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό και μια πιθανή ανταλλαγή με τον Ντόντα Χολ, ενώ είναι στο στόχαστρο και των Μακάμπι, Φενέρ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπάι και Μπάγερν και όλες «παραμονεύουν» σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος.
