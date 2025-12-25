Πέιν: «Η Παρτιζάν μου έδωσε μια ευκαιρία – Μίλησα με τον Ουάσινγκτον πριν έρθω»

Ο Κάμερον Πέιν αποτελεί τη νέα ηχηρή μεταγραφή της Παρτιζάν και ο Αμερικανός παραχώρησε δηλώσεις σχετικά με τη «μετακίνησή» του στο κλαμπ των ασπρόμαυρων του Βελιγραδίου. Ο πρώην NBAer υπογράμμισε ότι θα δώσει το 100% του εαυτού του στους αγώνες που ακολουθούν, ενώ αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Ουάσινγκτον πριν έρθει στην Παρτιζάν.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Πέιν:

«Μίλησα αρκετά με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον πριν έρθω. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες. Έχουμε επίσης έναν νέο προπονητή, οπότε όλοι μόλις γνωριζόμαστε. Ξέρω ότι δεν κερδίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρω επίσης ότι η Παρτιζάν έχει σπουδαίους οπαδούς», είπε ο Πέιν ενώ συνέχισε λέγοντας πως «Ανυπομονώ να ενταχθώ με τους συμπαίκτες μου στο γήπεδο. Θα προσπαθήσω να φέρω πολλή ενέργεια, όπως κάνω πάντα, και ελπίζω να περάσουμε πολύ καλά στην πορεία.

Ήμουν σε επαφή με άτομα από την Παρτιζάν, αλλά ταυτόχρονα είχα και προσφορές από το NBA. Έπρεπε να περιμένω και έκανα προπονήσεις με αρκετές ομάδες, οι οποίες τελικά διάλεξαν άλλους παίκτες. Έδωσα στον εαυτό μου την ευκαιρία να επιστρέψω στο NBA, αλλά ο χρόνος τελείωνε. Βαριόμουν να κάθομαι σπίτι και ήθελα να παίξω. Η Παρτιζάν μου έδωσε μια ευκαιρία και γι’ αυτό είμαι εδώ».