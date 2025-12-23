Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός

Και ενώ αρχικά η αναμέτρηση Παρτιζάν – Ολυμπιακός ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, λόγω της διεξαγωγής του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο στη Belgrade Arena, τελικά ο σερβικός σύλλογος θα φιλοξενήσει τους Πειραιώτες στην έδρα του.

Ο λόγος; Οι αρχές της Αυστρίας κατέγραψαν υπερβολικό ενδιαφέρον για άφιξη στη Βιέννη οργανωμένων οπαδών που υποστηρίζουν τη Ραπίντ, τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν και γι’ αυτό υποχρέωσαν την ομάδα της Σερβίας να αλλάξει ξανά έδρα.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν

«Η KK Partizan Mozzart Bet θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο «Aleksandar Nikolić» στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Αν και το αρχικό πλάνο ήταν οι ασπρόμαυροι να παίξουν αυτόν τον αγώνα ως γηπεδούχοι στη Βιέννη λόγω της πληρότητας του Belgrade Arena, ελήφθη απόφαση για αλλαγή λόγω κινδύνων ασφαλείας που συνοδεύουν το μεγάλο ενδιαφέρον για τον εν λόγω αγώνα.

Σύμφωνα με αναφορές και εκτιμήσεις τοπικών υπηρεσιών στη Βιέννη, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα από ομάδες οπαδών που υποστηρίζουν έως και έξι ομάδες (Ραπίντ Βιέννης, Παναθηναϊκός, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν), κάτι που, μαζί με το ιστορικό των πρόσφατων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των προαναφερθέντων ομάδων, χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή πρόκληση για την ασφάλεια.

Με την επιθυμία να μην εμπλακεί σε αυτό το είδος έκθεσης σε ρίσκο, η KK Partizan Mozzart Bet αποφάσισε να επιστρέψει τον αγώνα στο Βελιγράδι, στο «Aleksandar Nikolic»,

Η KK Partizan Mozzart Bet θα ανακοινώσει την απόφαση σχετικά με τους τρόπους εισόδου στην αίθουσα σε μεταγενέστερη ημερομηνία», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου της Σερβίας.