Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
Διπλή ανακοίνωση από την Παρτιζάν το πρωί της Τρίτης, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να επισημοποιεί τη συμφωνία του τόσο με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο, όσο και με τον Αμερικανό NBAer, Κάμερον Πέιν.
- Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο – Εξαφανίστηκαν 13χρονος και 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
- Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης στην Τουρκία - Πώς ο «Μουράτ από τον Λίβανο» της «έφαγε» 60.000 ευρώ
- Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – Τρεις συλλήψεις
- «Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Η νέα εποχή στον πάγκο της Παρτιζάν ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής, με τη σερβική ομάδα να ανακοινώνει επίσημα την πρόσληψη του Ζοάν Πενιαρόγια.
Ο Καταλανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός των ασπρόμαυρων του Βελιγραδίου για την μετά-Ομπράντοβιτς εποχή, η παραίτηση του οποίου είχε προκαλέσει τριγμούς. Πλέον, με το ρεκόρ της Παρτιζάν στο 6-11 στην Ευρωλίγκα, ο Πενιαρόγια μπαίνει απευθείας στα βαθιά ώστε να αναστρέψει την κατάσταση. Ο 56χρονος προπονητής υπέγραψε ως το 2027 αντί 1,3 εκατ. ευρώ ετησίως.
Đoan Penjaroja je novi trener KK Partizan Mozzart Bet!⚫️⚪️
🔗 https://t.co/KMAnqKkErQ#KKPartizan pic.twitter.com/irSHY6yP3G
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 23, 2025
Στην προσπάθειά του αυτή να βελτιώσει αγωνιστικά την εικόνα της Παρτιζάν -και ταυτόχρονα τα αποτελέσματα- ο Πενιαρόγια θα έχει και έναν… σύμμαχο, αφού λίγο μετά την δική του ανακοίνωση, ήρθε και αυτή του Κάμερον Πέιν. Ο Αμερικανός NBAer, πρώην των Νιου Γιορκ Νικς, υπέγραψε συμβόλαιο που θα του αποφέρει 1 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet!⚫️⚪️
Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Tridesetjednogodišnji američki plejmejker je sinoć doputovao u Beograd i već danas će se priključiti treninzima crno-belih.
Četrnaesti pik sa NBA drafta 2015. godine… pic.twitter.com/453S1mVA1w
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 23, 2025
- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός… ανέκρινε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το ρεκόρ του
- Σλοτ: «Τουλάχιστον δύο μήνες εκτός δράσης ο Ίσακ»
- «Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Ντρκούσιτς»
- Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
- Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
- Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)
- Κόπα Άφρικα: Παίκτης πανηγύρισε έξαλλα και παραλίγο να… μείνει στον τόπο! (vid)
- NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις