Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)

Η νέα εποχή στον πάγκο της Παρτιζάν ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής, με τη σερβική ομάδα να ανακοινώνει επίσημα την πρόσληψη του Ζοάν Πενιαρόγια.

Ο Καταλανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός των ασπρόμαυρων του Βελιγραδίου για την μετά-Ομπράντοβιτς εποχή, η παραίτηση του οποίου είχε προκαλέσει τριγμούς. Πλέον, με το ρεκόρ της Παρτιζάν στο 6-11 στην Ευρωλίγκα, ο Πενιαρόγια μπαίνει απευθείας στα βαθιά ώστε να αναστρέψει την κατάσταση. Ο 56χρονος προπονητής υπέγραψε ως το 2027 αντί 1,3 εκατ. ευρώ ετησίως.

Đoan Penjaroja je novi trener KK Partizan Mozzart Bet!⚫️⚪️ 🔗 https://t.co/KMAnqKkErQ#KKPartizan pic.twitter.com/irSHY6yP3G — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 23, 2025

Στην προσπάθειά του αυτή να βελτιώσει αγωνιστικά την εικόνα της Παρτιζάν -και ταυτόχρονα τα αποτελέσματα- ο Πενιαρόγια θα έχει και έναν… σύμμαχο, αφού λίγο μετά την δική του ανακοίνωση, ήρθε και αυτή του Κάμερον Πέιν. Ο Αμερικανός NBAer, πρώην των Νιου Γιορκ Νικς, υπέγραψε συμβόλαιο που θα του αποφέρει 1 εκατ. ευρώ το χρόνο.