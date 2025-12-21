Ο Πενιαρόγια είναι ο νέος προπονητής της Παρτιζάν
Ο Καταλανός, Ζοάν Πενιαρόγια θα είναι ο αντικαταστάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν για ενάμιση χρόνο.
- Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
- Περιστέρι: Εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι σε κλαμπ που κατανάλωναν αλκοόλ – Συνελήφθη 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος
- Συνελήφθησαν δύο νεαροί για κλοπές σε εκκλησίες και αυτοκίνητα - Αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας
- Τροχαίο με ανατροπή οχήματος στην εθνική οδό Πύργου – Τριπόλεως
Η έρευνα για προπονητή έλαβε επίσημα τέλος στο Βελιγράδι, με τον Ζοάν Πενιαρόγια να είναι ο εκλεκτός της Παρτιζάν για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.
Ο Ισπανός απολύθηκε πρόσφατα από την Μπαρτσελόνα και λίγες εβδομάδες αργότερα βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αναλαμβάνοντας την «καυτή» θέση στον σέρβικο πάγκο, μετά την εποχή Ομπράντοβιτς. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Σερβία, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για τον επόμενο ενάμιση χρόνο και απομένουν μόνο τα τυπικά – υπογραφές και ανακοινώσεις.
🚨 BREAKING: Partizan have a new head coach – a Spaniard is coming!
It had been hinted at in recent days, but now it is done. Joan Penarroya will take over the Partizan bench until the end of next season. The Spanish coach has just signed his contract and is expected to be on… pic.twitter.com/0dI0AVZxiW
— TeleSport.rs (@TelesportRS) December 21, 2025
Η Παρτιζάν φέτος βρίσκεται σε κρίση, ειδικά μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχοντας μόλις 6 νίκες σε 17 ματς στην Euroleague, ούσα στην 17η θέση της βαθμολογίας. Στα τελευταία της δύο ματς μάλιστα στην διοργάνωση, γνώρισε βαριές ήττες από Βίρτους Μπολόνια και Ζαλγκίρις.
- ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0: «Ασπρόμαυρο» πάρτι με άφαντους «πράσινους» καλεσμένους
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο Μύθου κάνει το 2-0 για τους «ασπρόμαυρους» (vid)
- Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Παραμένουν σε «τροχιά» κορυφής οι «χωριάτες»!
- LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
- Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ (pic)
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει το 1-0 για τον «δικέφαλο» (vid)
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)
- Ο Πενιαρόγια είναι ο νέος προπονητής της Παρτιζάν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις