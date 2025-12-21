Ο Πενιαρόγια είναι ο νέος προπονητής της Παρτιζάν

Η έρευνα για προπονητή έλαβε επίσημα τέλος στο Βελιγράδι, με τον Ζοάν Πενιαρόγια να είναι ο εκλεκτός της Παρτιζάν για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Ο Ισπανός απολύθηκε πρόσφατα από την Μπαρτσελόνα και λίγες εβδομάδες αργότερα βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αναλαμβάνοντας την «καυτή» θέση στον σέρβικο πάγκο, μετά την εποχή Ομπράντοβιτς. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Σερβία, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για τον επόμενο ενάμιση χρόνο και απομένουν μόνο τα τυπικά – υπογραφές και ανακοινώσεις.

Η Παρτιζάν φέτος βρίσκεται σε κρίση, ειδικά μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχοντας μόλις 6 νίκες σε 17 ματς στην Euroleague, ούσα στην 17η θέση της βαθμολογίας. Στα τελευταία της δύο ματς μάλιστα στην διοργάνωση, γνώρισε βαριές ήττες από Βίρτους Μπολόνια και Ζαλγκίρις.