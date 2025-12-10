Υπογράφει στην Εφές ο Λάσο, προς Παρτιζάν ο Πενιαρόγια

Η Αναντολού Εφές φαίνεται πως βρήκε τη διάδοχη κατάσταση για τον πάγκο της. Μετά το «διαζύγιο» με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, ο τουρκικός σύλλογος βρίσκεται μια… ανάσα από την πρόσληψη του Πάμπλο Λάσο, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει μέχρι το 2027.

Ο 58χρονος Ισπανός τεχνικός, που κατά την περασμένη σεζόν βρέθηκε στον πάγκο της Μπασκόνια, θα κληθεί να επαναφέρει τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης στο δρόμο των επιτυχιών, βελτιώνοντας άμεσα την εικόνα της σε πρωτάθλημα και Euroleague.

Σημειώνεται πως η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης, βρίσκονται στην 17η θέση της Euroleague με ρεκόρ 5-9, ενώ την ίδια ώρα προέρχεται και από τέσσερις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Καταλήγει στον Πενιαρόγια η Παρτιζάν

Παράλληλα, εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν και στην Παρτιζάν, αφού σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, η περίπτωση του Ζοάν Πενιαρόγια είναι αυτή τη στιγμή η πιθανότερη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της ομάδας μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Σύμφωνα με το «Sport Klub», η Παρτίζαν είναι κοντά στη συμφωνία με τον Ισπανό τεχνικό ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα μέσα στη σεζόν. «Υπάρχει φημολογία εδώ και λίγο καιρό ότι ο Πενιαρόγια θα διαδεχθεί τον Ομπράντοβιτς και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sport Klub, η συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί αμέσως μετά από τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Δύο πηγές αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία», επισημαίνει το σερβικό Μέσο.