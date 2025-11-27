Επίσημο: Τέλος από την Εφές ο Κοκόσκοφ (pic)
Τέλος από τον πάγκο της Αναντολού Εφές ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ, όπως ανακοίνωσε ο τουρκικός σύλλογος το πρωί της Πέμπτης (27/11).
Παρελθόν από τον πάγκο της Αναντολού Εφές αποτελεί ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ, όπως ανακοίνωσε ο τουρκικός σύλλογος το πρωί της Πέμπτης (27/11).
Μια μέρα μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν, σειρά πήρε ο Σέρβος τεχνικός μετά τη συντριβή με 102-66 από τη Μονακό. Χρέη υπηρεσιακού μέχρι την εύρεση του νέου head coach θα αναλάβει ο Ράντοβαν Τριφούνοβιτς, με τον Κοκόσκοφ να γίνεται ο τρίτος προπονητής που αποχωρεί αυτή την εβδομάδα από τη Euroleague.
Ο Κοκόσκοφ δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν με την Εφές, καθώς βρίσκεται στο 5-8 στη διοργάνωση, ενώ έχει «χτυπηθεί» αρκετά και από προβλήματα τραυματισμών, ενώ μετρούσε και τρεις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα.
Δείτε την ανάρτηση της Εφές για τον Κοκόσκοφ:
Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.
Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan… pic.twitter.com/ffc3LtzuCz
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 27, 2025
