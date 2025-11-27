Επίσημο: Τέλος από την Εφές ο Κοκόσκοφ (pic)

Παρελθόν από τον πάγκο της Αναντολού Εφές αποτελεί ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ, όπως ανακοίνωσε ο τουρκικός σύλλογος το πρωί της Πέμπτης (27/11).

Μια μέρα μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν, σειρά πήρε ο Σέρβος τεχνικός μετά τη συντριβή με 102-66 από τη Μονακό. Χρέη υπηρεσιακού μέχρι την εύρεση του νέου head coach θα αναλάβει ο Ράντοβαν Τριφούνοβιτς, με τον Κοκόσκοφ να γίνεται ο τρίτος προπονητής που αποχωρεί αυτή την εβδομάδα από τη Euroleague.

Ο Κοκόσκοφ δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν με την Εφές, καθώς βρίσκεται στο 5-8 στη διοργάνωση, ενώ έχει «χτυπηθεί» αρκετά και από προβλήματα τραυματισμών, ενώ μετρούσε και τρεις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα.

Δείτε την ανάρτηση της Εφές για τον Κοκόσκοφ: