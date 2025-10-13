Κοκόσκοφ: «Ο Ολυμπιακός βρήκε αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί αύριο (14/10, 21:15) την Ανατολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, Ίγκορ Κοκόσκοφ, έκανε δηλώσεις ενόψει του αυριανού αγώνα, στάθηκε στη δυναμική του γηπέδου, την αυτοπεποίθηση των Πειραιωτών μετά τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και τη σημασία της συγκέντρωσης που πρέπει να επιδείξει η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Κοκόσκοφ:

«Παρά τους τραυματισμούς ορισμένων γκαρντ του Ολυμπιακού, κέρδισαν το ελληνικό ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό και βρήκαν αυτοπεποίθηση. Το ΣΕΦ είναι μια δύσκολη έδρα για να παίξει κανείς. Πρέπει να παίξουμε αυτόν τον αγώνα με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και ενέργειας. Για να κερδίσουμε θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι για 40 λεπτά. Πρέπει να δείξουμε την αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητα που έλειπαν στους δύο τελευταίους αγώνες μας στην Euroleague».

Οσμάνι: «Από τις ισχυρότερες ομάδες της Euroleague ο Ολυμπιακός»

«Μπαίνουμε σε μια ακόμη εβδομάδα διπλών αγώνων στην Euroleague με έναν δύσκολο εκτός έδρας αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού. Δυστυχώς, χάσαμε τα δύο τελευταία παιχνίδια της Euroleague. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε την κανονική σεζόν με τον υψηλότερο δυνατό ρυθμό, σύμφωνα με τους στόχους μας. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες.

Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις ισχυρότερες ομάδες της Εuroleague και τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Τα εκτός έδρας παιχνίδια μας εναντίον τους είναι πάντα δύσκολα.

Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και να παραμείνουμε ψύχραιμοι, ανεξάρτητα από το σκορ. Πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα τηρώντας το πλάνο παιχνιδιού μας», ανέφερε από την πλευρά του ο Οσμάνι.