Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε με 90-86 και πήρε προβάδισμα για την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Το ματς με το τριφύλλι έχει ιστορική σημασία για τους ερυθρόλευκους, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός συνεχίζει να γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό και είναι μόλις 9 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, μακριά από το να προσπεράσει τον Γιάννη Ιωαννίδη και να γίνει πρώτος σε παιχνίδια με τους Πειραιώτες.

Ο Μπαρτζώκας και όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Το χθεσινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR είχε μία πολύ ξεχωριστή προέκταση για τον προπονητή του. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τους 200 αγώνες Πρωταθλήματος στον «κόκκινο» πάγκο.

Ο 60χρονος κόουτς που στην περασμένη σεζόν έγινε ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού από καταβολής Α’ Εθνικής, έγινε μέσα από το ντέρμπι «αιωνίων» ο 3ος που έφτασε τα 200 ματς Πρωταθλήματος στον «κόκκινο» πάγκο μετά τους αείμνηστους Γιάννη Ιωαννίδη (208) και Φαίδωνα Ματθαίου (204) οπότε μετράει πια αντίστροφα για μία ακόμη ιστορική κορυφή του Ολυμπιακού.

Το ποσοστό νικών του Γιώργου Μπαρτζώκα σε αυτά τα 200 παιχνίδια κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό αυτό το επίτευγμα αφού έφτασε σε αυτό με 90% νικώντας στα 180 από αυτά! Η πρώτη από αυτές τις 180 νίκες, στο πρώτο από αυτά τα 200 ματς σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2012 . Ήταν το «ερυθρόλευκο» ντεμπούτο του Μπαρτζώκα στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος 2012-13 κόντρα στον ΠΑΟΚ (89-64).

Ζοτς, «Άρτζι» και Σούλης

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε μόλις ο 4ος προπονητής στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) που έφτασε τους 200 αγώνες στον πάγκο μίας ομάδας. Μπήκε δηλαδή στην ίδια λίστα με…

*Τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς που κοουτσάρισε τον Παναθηναϊκό AKTOR σε 447 παιχνίδια Πρωταθλήματος, από το 1999 ως το 2012.

*Τον Αργύρη Πεδουλάκη που κοουτσάρισε το Περιστέρι σε 312 παιχνίδια Πρωταθλήματος από το 1997 ως το 2004, από το 2010 ως το 2012, στην περίοδο 2018-19 και σε ένα μέρος της περιόδου 2020-21.

*Τον Σούλη Μαρκόπουλο που κοουτσάρισε τον ΠΑΟΚ σε 292 παιχνίδια Πρωταθλήματος στις σεζόν 1993-94, 2005-06 και από το 2009 μέχρι το 2017.

Έξω από αυτήν τη λίστα έμεινε… οριακά ο Χρήστος Σερέλης που μέτρησε 195 παιχνίδια στον πάγκο του Λαυρίου για τη Stoiximan GBL.