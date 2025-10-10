Μπαρτζώκας: «Αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, πρέπει να εκτιμάς κάθε νίκη στη Euroleague»

Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το εντός έδρας παιχνίδι με την Ντουμπάι BC και επικράτησε εύκολα με 86-67 για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν το δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα στη φετινή διοργάνωση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού να στέκεται στη σημασία της νίκης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε o Μπαρτζώκας:

«Δεν υπάρχουν εύκολες νύχτες. Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Είχαμε και οι δύο απουσίες και πρέπει να εκτιμάς κάθε νίκη στη Euroleague. Ήταν σημαντικό να μοιραστεί ο χρόνος, να πάρουν ορισμένοι ανάσες ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής και της νέας διπλής αγωνιστικής. Είναι μαραθώνιος…».

Δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης έκανε και ο MVP του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ανέφερε: «Είναι πολύ ωραίο που επιστρέψαμε στο σπίτι μας. Κάθε χρόνο λέμε πως θέλουμε να προστατέψουμε την έδρα μας. Είναι νωρίς στην σεζόν, είναι μαραθώνιος.

Κάθε ομάδα πρέπει να βρει ρυθμό. Σήμερα προσπαθήσαμε περισσότερο στην άμυνα, δεχθήκαμε μόνο 67 πόντους από μία ταλαντούχα ομάδα. Έχουμε διαβολοβδομάδα, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, τα καταφέραμε απόψε και πρέπει να συνεχίσουμε.

Ένιωθα καλά, δούλεψα σκληρά και πάντα βλέπω το ματς. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα, δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Είμαι έτοιμος να συνεισφέρω, να δώσω τα πάντα κάθε βράδυ και χαίρομαι που κερδίσαμε το ματς».