Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική νίκη επί της Ντουμπάι με 86-67 σ’ ένα παιχνίδι που οι πειραιώτες παρατάχθηκαν με πολλές και σημαντικές απουσίες (Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς) και η διαφορά στο σκορ φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν τον αγώνα οι πρωταθλητές Ελλάδος.

Κανένα παιχνίδι στην Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο, πόσο μάλιστα αν υπάρχουν σημαντικές απουσίες και καμιά νίκη δεν είναι… αυτονόητη. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε το 2-1 στην κορυφαία διοργάνωση και είναι σημαντικό να σταθεί κάποιος στη νοοτροπία που έδειξε η ομάδα του λιμανιού.

Είναι σημαντικό βεβαίως να ξεκινήσει κάποιος από την άμυνα που έπαιξαν οι «ερυθρόλευκοι», μια άμυνα που έβαλε τις βάσεις (από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο) για την επικράτηση της ελληνικής ομάδας.

Ο Ολυμπιακός περιόρισε σε μεγάλο βαθμό την επίθεση της Ντουμπάι (οι φιλοξενούμενοι σκόραραν μόλις 67 πόντους) και από την καλή άμυνα προήλθε και το σκοράρισμα στην επίθεση.

Οι πειραιώτες σκόραραν 86 πόντους, με κορυφαίο τον Βεζένκοφ (25 πόντοι και 11 ριμπάουντ) και από κοντά τον Ντόρσεϊ αλλά πάνω απ’ όλα μετράει ο τρόπος με τον οποίο κάλυψαν οι «ερυθρόλευκοι» τις σημαντικές απουσίες που είχαν.

Η ομαδική δουλειά έγινε και από την στιγμή που οι παίκτες του Μπαρτζώκα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, όλα έγιναν πιο εύκολα για την ομάδα του λιμανιού.

Επαναλαμβάνουμε, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και ο Ολυμπιακός προσπάθησε πολύ για να πάρει αυτή την άνετη νίκη επί της νεοφώτιστης ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Τώρα, οι πειραιώτες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, ένας αγώνας πολύ σημαντικός και για τις δύο ομάδες και ο Μπαρτζώκας περιμένει να μάθει, αν θα έχει στην διάθεσή του τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος θέλει να παίξει και θα κάνει ότι περνά απ’ το χέρι του για να είναι στο παρκέ την Κυριακή, αλλά σίγουρα δεν θα είναι στο 100%. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν αυτό που έπρεπε απέναντι στην Ντουμπάι και χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να φορτσάρουν, καθώς φρόντισαν να «καθαρίσουν» τη νίκη από νωρίς στο ματς.

Η πρώτη «μάχη» της χρονιάς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό «κλέβει» την παράσταση κι εδώ θα πρέπει να σταθούμε και σε μια παράμετρο του παιχνιδιού που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στους «πράσινους».

Ο λόγος για την θέση του σέντερ, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να δείχνει σε καλή κατάσταση (είχε 13 πόντους και 11 ριμπάουντ στο σημερινό παιχνίδι)και είναι προφανές πως ο Μπαρτζώκας θα θελήσει να πάει η μπάλα στον Σέρβο ψηλό, σε πολλές επιθέσεις των πειραιωτών.

Βέβαια μιλάμε για το πρώτο από μια σειρά πολλών αγώνων ανάμεσα στις δύο ομάδες καθώς είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά όπως και να το κάνουμε ένα παιχνίδι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού πάντα είναι ξεχωριστό.