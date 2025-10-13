sports betsson
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ολυμπιακός: Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)
Μπάσκετ 13 Οκτωβρίου 2025 | 11:59

Ολυμπιακός: Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με τον Φρανκ Νιλικίνα να πετυχαίνει το πιο σημαντικό καλάθι, σε μια φάση που δείχνει τους λόγους που τον εμπιστεύονται όλοι στην ομάδα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε με 90-86 στο κατάμεστο ΣΕΦ για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL και πήρε ελαφρύ προβάδισμα για το πλεονέκτημα έδρας στα play off. Οι ερυθρόλευκοι αν και είχαν αρκετές απουσίες και ένα κακό πρώτο ημίχρονο, γύρισαν τον διακόπτη και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα, σε ένα ντέρμπι «αιωνίων» που δεν διακυβεύονταν κάποιος τίτλος, αλλά στο φινάλε κέρδισαν πολλά περισσότερα από ένα παιχνίδι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τους παίκτες του να αντιδρούν και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του ματς, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι είδε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ και Ντόντα Χολ να δείχνουν ένα δείγμα για το τι θα φέρουν στην ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε 30+ λεπτά στον Γουόρντ που έκανε… παπάδες, είδε τον Χολ να προσφέρει πολλές λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο σε άμυνα και επίθεση, όμως βλέπει και τον Νιλικίνα να είναι μόλις λίγες εβδομάδες στην ομάδα, αλλά να έχει προσαρμοστεί πλήρως στα «θέλω» του Ολυμπιακού και να έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο του τεχνικού επιτελείου όσο και των συμπαικτών του.

Ο Γάλλος γκαρντ αποκτήθηκε από την Παρτιζάν με σκοπό να προσφέρει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και η αλήθεια είναι πως δείχνει να είναι πολύ καιρό στην ομάδα. Η εμπιστοσύνη που έχει λάβει από όλους στον Ολυμπιακό έχει κάνει την προσαρμογή του πιο εύκολη, με την φάση του τελευταίου λεπτού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να δείχνει του λόγου το αληθές.

Ο Νιλικίνα ουσιαστικά είναι αυτός που «κλείδωσε» τη νίκη για τον Ολυμπιακό και το έκανε με έναν τρόπο… Μπαρτζώκα. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος αν και είχε φορτωθεί νωρίς με τρία φάουλ και έπαιξε συνολικά 17:43 στο ματς, πέρασε στο παιχνίδι στο φινάλε και ήταν αυτός που 29 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πέτυχε το πιο σημαντικό καλάθι της αναμέτρησης.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, ο Νιλικίνα με το σκορ στο 86-84 εκμεταλλεύτηκε το miss match που είχε στην επίθεση με τον σαφώς κοντύτερο Τι Τζέι Σορτς και με ένα φανταστικό καλάθι έκανε το σκορ 88-84 και «καθάρισε» για τον Ολυμπιακό. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι το καλάθι που πέτυχε, αλλά πως όλοι οι συμπαίκτες του που ήταν στο παρκέ του λένε να πάει στο ένας με έναν και να στοχεύσει στον Σορτς, δείγμα της εμπιστοσύνης που έχει, αλλά και του γεγονότος πως διαθέτει φοβερά σωματικά και αθλητικά προσόντα.

Δείτε το καλάθι που πέτυχε ο Νιλικίνα για το 88-84

Οι… προτροπές του Ντόρσεϊ και του Μιλουτίνοφ είναι χαρακτηριστικές στο βίντεο πριν πάρει την επίθεση ο Γάλλος γκαρντ, που φαίνεται πως έχει κερδίσει τους πάντες στον Ολυμπιακό και το σημαντικότερο είναι πως παίζει με περίσσια αυτοπεποίθηση, κάτι που θέλει και ο Μπαρτζώκας.

Εξάλλου, οι βασικοί λόγοι που αποκτήθηκε είναι πως μπορεί να πάει στο ένας με έναν με οποιονδήποτε αντίπαλο απέναντι λόγω του σώματος του, ενώ αν και δεν έχει το καλύτερο σουτ δεν σταματάει να παίρνει προσπάθειες και να σκοράρει. Κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε 7 πόντους με 3/8 σουτ συνολικά, ενώ αμυντικά είναι «βράχος» και αποδεικνύει στα πρώτα τρία ματς γιατί αποκτήθηκε.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί σχετικά με την φάση όπου πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι ουσιαστικά του ματς απέναντι στον Σορτς, είναι πως «διάβασε» σωστά το miss match με τον γκαρντ του τριφυλλιού και πήγε να επιτεθεί, δείγμα του τρόπου που θέλει να παίζει ο Μπαρτζώκας, αλλά και του μυαλού που διαθέτει ο Γάλλος γκαρντ, καθώς εκμεταλλεύτηκε τη φάση και το πως λειτούργησε η άμυνα των πρασίνων.

Τα highlights του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Headlines:
Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Business
ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
betson_textlink
Stream sports
Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη
Μπάσκετ 13.10.25

Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι έτοιμος για ακόμη μία κορυφή με τον Ολυμπιακό, καθώς έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη…»
Μπάσκετ 12.10.25

Βεζένκοφ: «Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη…»

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Παναθηναϊκού και μετά το ματς δήλωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια.

Σύνταξη
Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»
Μπάσκετ 12.10.25

Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» στο φινάλε του αγώνα από τον Ολυμπιακό και ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως η διαφορά των 4 πόντων μπορεί να καλυφθεί στο δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» το πρώτο ντέρμπι (vids)
Μπάσκετ 12.10.25

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» το πρώτο ντέρμπι (vids)

«Ερυθρόλευκο» βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο ελληνικό μπάσκετ για φέτος, με τον Ολυμπιακό να νικά 90-86 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Καρχιμάκης - η «συστράτευση» και τα «βέλη» κατά Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»

Σύνταξη
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του για το μνημείο, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική - Μάζεμα από Τασούλα που ζήτησε να δοθεί χρόνος για διάλογο αντί να ψηφιστεί άμεσα η σχετική ρύθμιση

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Παύλος Μελάς: Κρυφτό με τον θάνατο
Ταιριαστό τέλος 13.10.25

Παύλος Μελάς: Ευτύχησε και στην τελευτή του

Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
Μέχρι πότε 13.10.25

Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Χωρίς τέλος οι καταστροφές σχολείων και δημόσιων χώρων στους δήμους της χώρας. Χωρίς ενίσχυση οι Δήμοι θα βλέπουν τα δημοτικά τους ταμεία να αδειάζουν για να αποκαταστήσουν τα σπασμένα.

Σύνταξη
Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μέχρι που θα φτάσει; 13.10.25

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο