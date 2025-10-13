Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε με 90-86 στο κατάμεστο ΣΕΦ για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL και πήρε ελαφρύ προβάδισμα για το πλεονέκτημα έδρας στα play off. Οι ερυθρόλευκοι αν και είχαν αρκετές απουσίες και ένα κακό πρώτο ημίχρονο, γύρισαν τον διακόπτη και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα, σε ένα ντέρμπι «αιωνίων» που δεν διακυβεύονταν κάποιος τίτλος, αλλά στο φινάλε κέρδισαν πολλά περισσότερα από ένα παιχνίδι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τους παίκτες του να αντιδρούν και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του ματς, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι είδε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ και Ντόντα Χολ να δείχνουν ένα δείγμα για το τι θα φέρουν στην ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε 30+ λεπτά στον Γουόρντ που έκανε… παπάδες, είδε τον Χολ να προσφέρει πολλές λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο σε άμυνα και επίθεση, όμως βλέπει και τον Νιλικίνα να είναι μόλις λίγες εβδομάδες στην ομάδα, αλλά να έχει προσαρμοστεί πλήρως στα «θέλω» του Ολυμπιακού και να έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο του τεχνικού επιτελείου όσο και των συμπαικτών του.

Ο Γάλλος γκαρντ αποκτήθηκε από την Παρτιζάν με σκοπό να προσφέρει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και η αλήθεια είναι πως δείχνει να είναι πολύ καιρό στην ομάδα. Η εμπιστοσύνη που έχει λάβει από όλους στον Ολυμπιακό έχει κάνει την προσαρμογή του πιο εύκολη, με την φάση του τελευταίου λεπτού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να δείχνει του λόγου το αληθές.

Ο Νιλικίνα ουσιαστικά είναι αυτός που «κλείδωσε» τη νίκη για τον Ολυμπιακό και το έκανε με έναν τρόπο… Μπαρτζώκα. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος αν και είχε φορτωθεί νωρίς με τρία φάουλ και έπαιξε συνολικά 17:43 στο ματς, πέρασε στο παιχνίδι στο φινάλε και ήταν αυτός που 29 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πέτυχε το πιο σημαντικό καλάθι της αναμέτρησης.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, ο Νιλικίνα με το σκορ στο 86-84 εκμεταλλεύτηκε το miss match που είχε στην επίθεση με τον σαφώς κοντύτερο Τι Τζέι Σορτς και με ένα φανταστικό καλάθι έκανε το σκορ 88-84 και «καθάρισε» για τον Ολυμπιακό. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι το καλάθι που πέτυχε, αλλά πως όλοι οι συμπαίκτες του που ήταν στο παρκέ του λένε να πάει στο ένας με έναν και να στοχεύσει στον Σορτς, δείγμα της εμπιστοσύνης που έχει, αλλά και του γεγονότος πως διαθέτει φοβερά σωματικά και αθλητικά προσόντα.

Δείτε το καλάθι που πέτυχε ο Νιλικίνα για το 88-84

Οι… προτροπές του Ντόρσεϊ και του Μιλουτίνοφ είναι χαρακτηριστικές στο βίντεο πριν πάρει την επίθεση ο Γάλλος γκαρντ, που φαίνεται πως έχει κερδίσει τους πάντες στον Ολυμπιακό και το σημαντικότερο είναι πως παίζει με περίσσια αυτοπεποίθηση, κάτι που θέλει και ο Μπαρτζώκας.

Εξάλλου, οι βασικοί λόγοι που αποκτήθηκε είναι πως μπορεί να πάει στο ένας με έναν με οποιονδήποτε αντίπαλο απέναντι λόγω του σώματος του, ενώ αν και δεν έχει το καλύτερο σουτ δεν σταματάει να παίρνει προσπάθειες και να σκοράρει. Κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε 7 πόντους με 3/8 σουτ συνολικά, ενώ αμυντικά είναι «βράχος» και αποδεικνύει στα πρώτα τρία ματς γιατί αποκτήθηκε.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί σχετικά με την φάση όπου πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι ουσιαστικά του ματς απέναντι στον Σορτς, είναι πως «διάβασε» σωστά το miss match με τον γκαρντ του τριφυλλιού και πήγε να επιτεθεί, δείγμα του τρόπου που θέλει να παίζει ο Μπαρτζώκας, αλλά και του μυαλού που διαθέτει ο Γάλλος γκαρντ, καθώς εκμεταλλεύτηκε τη φάση και το πως λειτούργησε η άμυνα των πρασίνων.

Τα highlights του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός