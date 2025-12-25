Πενιαρόγια: «Ξέρω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, όλοι προσπαθούν να τη διορθώσουν»
Ο Ζοάν Πενιαρόγια παρουσιάστηκε στους φίλους της Παρτιζάν και αναφέρθηκε στους στόχους του σχετικά με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.
Ο Ζοάν Πενιαρόγια μίλησε στους δημοσιογράφους στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως τεχνικός της Παρτιζάν και υπογράμμισε ότι αντιλαμβάνεται πως φέρει μεγάλη ευθύνη, καθώς η κατάσταση είναι δύσκολη με την πορεία που έχει χαράξει η ομάδα την εφετινή σεζόν.
Ακόμη, ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε και στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και σχολίασε ότι «Ζοτς» είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής για τους ασπρόμαυρους, ωστόσο δεν θα προσπαθήσει να συγκριθεί μαζί του.
Αναλυτικά, όσα είπε ο Πενιαρόγια:
«Αυτό που ξέρω είναι ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη. Ξέρω τι μπορεί να μας περιμένει στις κερκίδες και σε ολόκληρη την πόλη. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εμάς και να είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας. Η κατάσταση όσον αφορά τους παίκτες μας είναι καλή, μου αρέσει αυτό που βρήκα. Ξέρω ότι η κατάσταση ήταν δύσκολη και όλοι προσπαθούν να την διορθώσουν.
Γνωρίζω ότι αυτή η ομάδα είχε έναν από τους καλύτερους προπονητές των τελευταίων 25 ετών, και ειδικά λέω ότι σε αυτή την πόλη δεν είναι απλώς ένας προπονητής, οπότε η ευθύνη που έχω είναι πολύ μεγαλύτερη και ξεχωριστή. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω δεν είναι να γίνω καλύτερος ή χειρότερος, αλλά να προετοιμάσω την ομάδα για τη δουλειά που πιστεύω ότι είναι απαραίτητη», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Πενιαρόγια.
