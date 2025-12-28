Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.
Ο 28χρονος Αμερικανός της Παρτιζάν, Ταϊρίκ Τζόουνς, είναι ο παίκτης που έχει επιλέξει ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να ενισχύσει την frontline του Ολυμπιακού, μετά τη «ρήξη» του παίκτη με την Παρτιζάν.
Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα στη Σερβία, οι Πειραιώτες έχουν προσφέρει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ενώ το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν τον παίκτη να αποδεσμευτεί από τον σύλλογο του Βελιγραδίου, με την υπόθεση να οδεύει άλλωστε προς αυτή την κατεύθυνση.
Τι λένε στη Σερβία για Τζόουνς και Ολυμπιακό
«Ο Ολυμπιακός προσφέρει συμβόλαιο δυόμισι ετών για τον Τζόουνς. Και περιμένει την υπογραφή, μόλις λύσει το συμβόλαιό του με την Παρτιζάν. Υπήρχε μάλιστα και πληροφορία ότι ο Τζόουνς θα έφτανε τη Δευτέρα στην Ελλάδα», αναφέρει μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ των Σέρβων.
Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν έχει πολύ χρόνο για να ολοκληρώσει ενδεχόμενη συμφωνία, αφού βάσει των κανονισμών της Euroleague, για να μπορέσει ένας παίκτης να πάει σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του πριν τις 5 Ιανουαρίου. Πριν δηλαδή ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Διαφορετικά, για να προχωρήσει μια τετοια υπόθεση θα πρέπει ο παίκτης να μείνει ελεύθερος μέχρι 5/1 και μετά έχει διορία μέχρι και τις 25-26 Φεβρουαρίου, για να βρει την επόμενη ομάδα του. Πάντα με δεδομένο πως αυτή παίζει στην Euroleague.
Ο Τζόουνς υπέγραψε πέρσι διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Παρτιζάν σε αυτό δεν υπάρχει exiting close. Δηλαδή, δεν έχει οριστεί κάποιο buy-out ούτε για την EuroLeague, ούτε για το NBA. Με λίγα λόγια το συμβόλαιο του παίκτη είναι κλειστό και η Παρτίζαν θα πρέπει αν θέλει να τον αφήσει ελεύθερο να πληρώσει ολόκληρο το συμβόλαιο του, είτε να έρθει μια ομάδα με ανταλλαγή, είτε να πληρώσει τους Σέρβους, με τις δύο τελευταίες περιπτώσεις να μην φαίνονται πιθανές, εφόσον όλα δείχνουν ότι θα φύγει αργά ή γρήγορα.
