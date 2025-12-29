Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποτελεί τον παίκτη που είναι στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες στην Παρτιζάν, λόγω της κόντρας του με τους οπαδούς της ομάδας, αλλά και εξαιτίας των συζητήσεων με τον Ολυμπιακό για να αποχωρήσει από τη Σερβία και να αγωνιστεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Αμερικανός σέντερ είναι σε επαφές με τους ερυθρόλευκους, όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, ενώ στο «κόλπο» για την απόκτηση του φέρονται να βρίσκονται και η Dubai BC, αλλά και η Μπαρτσελόνα με τον Μπρούνο Φερνάντο, συμπαίκτη του στην Παρτιζάν να σχολιάζει όσα ακούγονται για τον Τζόουνς.

Ο Ανγκολέζος άσος μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Σπλιτ για την Αδριατική Λίγκα ρωτήθηκε για το θέμα του Ταϊρίκ Τζόουνς κι έθεσε μία εντελώς διαφορετική διάσταση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φερνάντο στο «Meridian Sport» για τον Τζόουνς:

«Είναι η πρώτη φορά που το ακούω… Έχω αποστασιοποιηθεί λίγο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που ήρθα στη Σερβία και την Παρτιζάν. Ήταν πάρα πολύ για μένα πριν, οπότε δεν παρακολουθούσα τι συνέβαινε, είμαι επικεντρωμένος στους παίκτες που είναι εκεί.

«Ο Tαϊρίκ Τζόουνς είναι ένας εξαιρετικός τύπος, είμαστε χαρούμενοι που είναι εδώ και πάντα σήμαινε πολλά για εμάς ως ομάδα. Οπότε, δεν δίνω σημασία σε όλα όσα συμβαίνουν έξω. Θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε αυτόν, είναι ο δικός μας τύπος και ό,τι κι αν συμβεί, είναι εκτός ελέγχου μου. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ».