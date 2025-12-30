Τα δεδομένα με Ταϊρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακό – Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό ο Ταϊρίκ Τζόουνς πιέζει πλέον ανοιχτά την Παρτιζάν για να αποχωρήσει και να παίξει στον Ολυμπιακό
- Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
- «Η σέξι εμφάνιση... θα πρέπει να εξαιρεθεί» - Σάλος με σχόλιο του Μασκ για 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση
- Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητηρίαση σε δείπνο και πέθαναν
- Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου
Το σίριαλ του Ταϊρίκ Τζόουνς καλά κρατεί, με το μέλλον του Αμερικανού να είναι κάτι παραπάνω από αβέβαιο στην Παρτιζάν.
Σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού ο Τζόουνς έχει αρχίσει πλέον να πιέζει ξεκάθαρα για να αποχωρήσει από τους Σέρβους, προκειμένου να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.
Συγκεκριμένα, από τη Σερβία και το Ισραήλ, ο Τζόουνς έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό και περιμένει πλέον τη λύση του συμβολαίου του με την Παρτιζάν.
Τι ισχύει με τον Τζόουνς και την Παρτιζάν
Η ομάδα του Βελιγραδίου φέρεται να ζητά buyout ύψους περίπου 200.000 ευρώ, το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν, καθώς σε όλες τις φετινές μεταγραφές που έχουν κάνει πλην του Μόρις, έχουν πληρώσει buy-out για να πάρουν τους παίκτες που θέλουν.
Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο εκρηκτικός σέντερ έχει ζητήσει ο ίδιος να αποχωρήσει, μεταφέροντας το ξεκάθαρο μήνυμά του και στην διοίκηση της Παρτιζάν, την στιγμή που και οι σχέσεις του με τον σύλλογο και τον κόσμο βρίσκονται σε ένα οριακό σημείο.
Όλα αυτά ενώ οι εξελίξεις προχωρούν και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου όταν και ολοκληρώνεται το παράθυρο μεταγραφής από μία ομάδα της Euroleague σε μία άλλη, με το θέμα του Ταϊρίκ Τζόουνς να αναμένεται να ξεκαθαρίσει λίαν συντόμως.
Υπενθυμίζεται πως ο παίκτης ταξίδεψε κανονικά στην Ισπανία και βρίσκεται στην δωδεκάδα του Πεναρόγια για την αναμέτρησης της Παρτιζάν στη Euroleague με αντίπαλο τη Βαλένθια.
- Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
- «Ο Λούκα Μόντριτς είναι η καλύτερη μεταγραφή φέτος»
- Τα δεδομένα με Ταϊρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακό – Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό
- Πιτίνο: «Σε αγαπώ Ελλάδα – Ευλογία που πήγα στον Παναθηναϊκό»
- Συνεχίζεται το σίριαλ με Τετέ: «Η Γκρέμιο καταθέτει πρόταση αγοράς στον Παναθηναϊκό»
- Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
- Μεγάλη αγωνία στους Νάγκετς: Ο Γιόκιτς τραυματίστηκε και αποχώρησε κουτσαίνοντας (vid)
- Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο, κερδίζουν οι Μπακς: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη κόντρα στους Χόρνετς (113-123)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις