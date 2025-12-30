sports betsson
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Τα δεδομένα με Ταϊρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακό – Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό
Euroleague 30 Δεκεμβρίου 2025 | 10:17

Τα δεδομένα με Ταϊρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακό – Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό ο Ταϊρίκ Τζόουνς πιέζει πλέον ανοιχτά την Παρτιζάν για να αποχωρήσει και να παίξει στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Το σίριαλ του Ταϊρίκ Τζόουνς καλά κρατεί, με το μέλλον του Αμερικανού να είναι κάτι παραπάνω από αβέβαιο στην Παρτιζάν.

Σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού ο Τζόουνς έχει αρχίσει πλέον να πιέζει ξεκάθαρα για να αποχωρήσει από τους Σέρβους, προκειμένου να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Συγκεκριμένα, από τη Σερβία και το Ισραήλ, ο Τζόουνς έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό και περιμένει πλέον τη λύση του συμβολαίου του με την Παρτιζάν.

Τι ισχύει με τον Τζόουνς και την Παρτιζάν

Η ομάδα του Βελιγραδίου φέρεται να ζητά buyout ύψους περίπου 200.000 ευρώ, το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν, καθώς σε όλες τις φετινές μεταγραφές που έχουν κάνει πλην του Μόρις, έχουν πληρώσει buy-out για να πάρουν τους παίκτες που θέλουν.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο εκρηκτικός σέντερ έχει ζητήσει ο ίδιος να αποχωρήσει, μεταφέροντας το ξεκάθαρο μήνυμά του και στην διοίκηση της Παρτιζάν, την στιγμή που και οι σχέσεις του με τον σύλλογο και τον κόσμο βρίσκονται σε ένα οριακό σημείο.

Όλα αυτά ενώ οι εξελίξεις προχωρούν και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου όταν και ολοκληρώνεται το παράθυρο μεταγραφής από μία ομάδα της Euroleague σε μία άλλη, με το θέμα του Ταϊρίκ Τζόουνς να αναμένεται να ξεκαθαρίσει λίαν συντόμως.

Υπενθυμίζεται πως ο παίκτης ταξίδεψε κανονικά στην Ισπανία και βρίσκεται στην δωδεκάδα του Πεναρόγια για την αναμέτρησης της Παρτιζάν στη Euroleague με αντίπαλο τη Βαλένθια.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Ελληνικές τράπεζες: Υπερέχουν στα περισσότερα σημεία των ευρωπαϊκών

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Euroleague 29.12.25

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Σύνταξη
«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 28.12.25

«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ρεπορτάζ από τη Σερβία αναφέρει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι έχουν στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα στον Αμερικανό.

Σύνταξη
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28.12.25

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Euroleague 28.12.25

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Από... κοντά παρακολουθεί ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις στην Παρτιζάν και την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 27.12.25

«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δυναμώσει το ρόστερ του φέρεται να είναι διατεθειμένος να κάνει κίνηση...

Σύνταξη
Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)
Euroleague 27.12.25

Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στα… κάγκελα με την Παρτιζάν, η σχέση του με τον κόσμο της ομάδας είναι στα χειρότερα της και τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν – Ποια είναι τα δεδομένα για το συμβόλαιο του.

Σύνταξη
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
Ο άλλος πόλος 30.12.25

Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα

Αν και η επίσκεψη Αραγτσί πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στις ρωσοϊρανικές σχέσεις. Το ζήτημα, όμως, είναι αν μπορεί να συγκριθεί με το αμερικανικό θερμό ενδιαφέρον για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»
Πολιτική Γραμματεία 30.12.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»

Η κυβέρνηση επιμένει στα περί διαλόγου, με τους αγρότες, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες δεσμεύσεις ενώ χαρακτηρίζει βασικά αιτήματα των παραγωγών «μαξιμαλιστικά» - Σφοδρά είναι τα πυρά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)
Language 30.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)

Η «δοκιμασία» συνίστατο στο να αποδείξει κάθε αθηναίος πολίτης, μετά την κλήρωση ή την εκλογή του σε ένα αρχοντικό αξίωμα, ότι διέθετε όλα τα απαιτούμενα προσόντα για το συγκεκριμένο υπούργημα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
Σφοδρά πυρά 30.12.25

ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
Μπάσκετ 30.12.25

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι εκτός έδρας (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ποια είναι τα δεδομένα με τη γρίπη Α.

Σύνταξη
Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι
Χύμα 30.12.25

Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι

Η pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνεχίζοντας στον ρόλο του «εγώ εναντίον όλων», έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές της στην οικογένειά της - μόνο που δεν είχαν πολύ αγάπη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες
Κόσμος 30.12.25

Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες

Όσο δύσκολα κι αν είναι τα εδαφικά ζητήματα, τα πιο περίπλοκα εμπόδια σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τα θέτουν όπως εκτιμάται, οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026
English edition 30.12.25

Plan Your Getaways: Long Weekends and Holidays in Greece for 2026

Greece’s 2026 public holiday calendar offers only three long weekends and one four-day Easter break, with several major holidays falling on weekends resulting in a mixed outlook for workers, travelers and families planning time off

Σύνταξη
Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί
Στην Κρήτη 30.12.25

«Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» - Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
