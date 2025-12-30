Τα δεδομένα με Ταϊρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακό – Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό

Το σίριαλ του Ταϊρίκ Τζόουνς καλά κρατεί, με το μέλλον του Αμερικανού να είναι κάτι παραπάνω από αβέβαιο στην Παρτιζάν.

Σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού ο Τζόουνς έχει αρχίσει πλέον να πιέζει ξεκάθαρα για να αποχωρήσει από τους Σέρβους, προκειμένου να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Συγκεκριμένα, από τη Σερβία και το Ισραήλ, ο Τζόουνς έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό και περιμένει πλέον τη λύση του συμβολαίου του με την Παρτιζάν.

Τι ισχύει με τον Τζόουνς και την Παρτιζάν

Η ομάδα του Βελιγραδίου φέρεται να ζητά buyout ύψους περίπου 200.000 ευρώ, το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν, καθώς σε όλες τις φετινές μεταγραφές που έχουν κάνει πλην του Μόρις, έχουν πληρώσει buy-out για να πάρουν τους παίκτες που θέλουν.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο εκρηκτικός σέντερ έχει ζητήσει ο ίδιος να αποχωρήσει, μεταφέροντας το ξεκάθαρο μήνυμά του και στην διοίκηση της Παρτιζάν, την στιγμή που και οι σχέσεις του με τον σύλλογο και τον κόσμο βρίσκονται σε ένα οριακό σημείο.

Όλα αυτά ενώ οι εξελίξεις προχωρούν και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου όταν και ολοκληρώνεται το παράθυρο μεταγραφής από μία ομάδα της Euroleague σε μία άλλη, με το θέμα του Ταϊρίκ Τζόουνς να αναμένεται να ξεκαθαρίσει λίαν συντόμως.

Υπενθυμίζεται πως ο παίκτης ταξίδεψε κανονικά στην Ισπανία και βρίσκεται στην δωδεκάδα του Πεναρόγια για την αναμέτρησης της Παρτιζάν στη Euroleague με αντίπαλο τη Βαλένθια.