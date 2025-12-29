Με Τζόουνς στην αποστολή η Παρτιζάν για Βαλένθια

Ένα μπάχαλο επικρατεί στην Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον έναν παίκτη μετά τον άλλο να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Ταϊρίκ Τζόουνς για τον οποίο μάλιστα φαίνεται πως είναι φαβορί για την απόκτησή του ο Ολυμπιακός.

Εν μέσω φημών και σεναρίων γύρω από το μέλλον του ο Αμερικανός σέντερ πάντως είναι στην αποστολή της ομάδας για τη Βαλένθια. Όσον αφορά στους Πειραιώτες, το θέμα είναι να πληρωθεί το buy-out καθώς και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να φύγει για τον Ολυμπιακό.

Θα φανεί αν αυτή η εμφάνιση θα είναι και η τελευταία του, καθώς η 5η Ιανουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη λύση συμβολαίων ώστε ένας παίκτης να έχει δικαίωμα συμμετοχής με άλλη ομάδα της Euroleague μέσα στην ίδια σεζόν.

Ο Τζόουνς, η Παρτιζάν και η «σφήνα» της Dubai BC

Στο μεταξύ, οι «ερυθρόλευκοι» είναι ενήμεροι για την σφήνα από την Dubai BC, αλλά γνωρίζουν πως σε μεγάλο βαθμό η ιστορία εξαρτάται από τους ίδιους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την τελική έκβαση της υπόθεσης και μένει να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη, αφού εκτός από τον Ολυμπιακό και την Dubai BC φέρεται και η Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί την περίπτωση του.