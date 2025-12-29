sports betsson
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Με Τζόουνς στην αποστολή η Παρτιζάν για Βαλένθια
Euroleague 29 Δεκεμβρίου 2025 | 13:55

Με Τζόουνς στην αποστολή η Παρτιζάν για Βαλένθια

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στην αποστολή της Παρτιζάν για το παιχνίδι με τη Βαλένθια κι ενώ τα σενάρια γύρω από το όνομά του παίρνουν και δίνουν.

Σύνταξη
Ένα μπάχαλο επικρατεί στην Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον έναν παίκτη μετά τον άλλο να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Ταϊρίκ Τζόουνς για τον οποίο μάλιστα φαίνεται πως είναι φαβορί για την απόκτησή του ο Ολυμπιακός.

Εν μέσω φημών και σεναρίων γύρω από το μέλλον του ο Αμερικανός σέντερ πάντως είναι στην αποστολή της ομάδας για τη Βαλένθια. Όσον αφορά στους Πειραιώτες, το θέμα είναι να πληρωθεί το buy-out καθώς και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να φύγει για τον Ολυμπιακό.

Θα φανεί αν αυτή η εμφάνιση θα είναι και η τελευταία του, καθώς η 5η Ιανουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη λύση συμβολαίων ώστε ένας παίκτης να έχει δικαίωμα συμμετοχής με άλλη ομάδα της Euroleague μέσα στην ίδια σεζόν.

Ο Τζόουνς, η Παρτιζάν και η «σφήνα» της Dubai BC

Στο μεταξύ, οι «ερυθρόλευκοι» είναι ενήμεροι για την σφήνα από την Dubai BC, αλλά γνωρίζουν πως σε μεγάλο βαθμό η ιστορία εξαρτάται από τους ίδιους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την τελική έκβαση της υπόθεσης και μένει να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη, αφού εκτός από τον Ολυμπιακό και την Dubai BC φέρεται και η Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί την περίπτωση του.

Τουρισμός
ΙΝΣΕΤΕ: Η επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού – Οι 5 τάσεις και οι 4 προκλήσεις

ΙΝΣΕΤΕ: Η επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού – Οι 5 τάσεις και οι 4 προκλήσεις

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Euroleague 29.12.25

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Σύνταξη
«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 28.12.25

«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ρεπορτάζ από τη Σερβία αναφέρει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι έχουν στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα στον Αμερικανό.

Σύνταξη
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28.12.25

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Euroleague 28.12.25

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Από... κοντά παρακολουθεί ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις στην Παρτιζάν και την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 27.12.25

«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δυναμώσει το ρόστερ του φέρεται να είναι διατεθειμένος να κάνει κίνηση...

Σύνταξη
Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)
Euroleague 27.12.25

Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στα… κάγκελα με την Παρτιζάν, η σχέση του με τον κόσμο της ομάδας είναι στα χειρότερα της και τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν – Ποια είναι τα δεδομένα για το συμβόλαιο του.

Σύνταξη
Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
Περιβάλλον 29.12.25

Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές

Παρεμβαίνει ο δήμος Ηρακλείου για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αποτροπή δημιουργίας ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης απορριμμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
Δείτε χάρτη 29.12.25

Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου - Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα

Τι δήλωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών - Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ, πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής
Fizz 29.12.25

Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής

Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαψεύδει ότι έχει προσωπική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.

Σύνταξη
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της
Αληθινή 29.12.25

«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της

Η σταρ του Χόλιγουντ Κέιτ Γουίνσλετ, αποκάλυψε για πρώτη φορά, ότι ως έφηβη πειραματίστηκε τόσο με κορίτσια όσο και με αγόρια. «Σε εκείνη την ηλικία ήμουν αρκετά περίεργη».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης
Εκπαιδευτικές υποδομές 29.12.25

Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Το νέο σχολείο θα ακολουθεί τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Σύνταξη
Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός
Ψευδαισθήσεις 29.12.25

Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, οι επιφυλάξεις των κρατών του Κόλπου και οι κλυδωνιζόμενη τουρκική οικονομία θα έπρεπε να κρατούν «προσγειωμένο» τον Ταγίπ Ερντογάν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε στην Ισπανία για τις πρώτες του μέρες στον Παναθηναϊκό, για τις αλλαγές που γίνονται και για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια
Αντίο 29.12.25

Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Ρομπέρτα Φλακ, η Νταϊάν Κίτον, ο Ντέιβιντ Λιντς, η Μαριάν Φέιθφουλ είναι μερικοί από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες που απεβίωσαν το 2025. Ας τους ξαναθυμηθούμε μέσα από τις ατάκες τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Σύνταξη
Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

