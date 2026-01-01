«Αυτά είναι τα δεδομένα για το μέλλον του Ταϊρίκ Τζόουνς – Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και οι φήμες γύρω από τον Αμερικανό δεν σταματούν, με τον Ολυμπιακό να φέρεται να έχει συμφωνήσει μαζί του, αλλά να μην μπορεί να τον κάνει δικό του λόγω των ξαφνικών απαιτήσεων της Παρτιζάν για buy out.

Τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό είναι συνεχή και ένα από αυτά προσπαθεί να ξεδιαλύνει το τοπίο γύρω από την περίπτωση του. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σιμόνε Ματσόλα στο Backdoor Podcast, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό, αλλά με σοβαρά εμπόδια.

Το βασικό δεδομένο, όπως μεταφέρεται, είναι ότι η Παρτιζάν αυτή τη στιγμή μπλοκάρει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, τόσο για απευθείας μετακίνηση όσο και για buyout. Ο λόγος δεν είναι οικονομικός, αλλά καθαρά αγωνιστικός, καθώς δεν υπάρχει έτοιμο εναλλακτικό πλάνο για παίκτη που θα μπορούσε να καλύψει άμεσα το κενό του Αμερικανού σέντερ στο ρόστερ.

Ο Τζόουνς υπολογίζεται τώρα, αλλά όχι μακροπρόθεσμα στην Παρτιζάν

Το κρίσιμο στοιχείο, όμως, είναι ότι το μπλόκο δεν σημαίνει οριστικό «όχι». Όπως ξεκαθαρίζει ο Ματσόλα, ο Τζόουνς δεν θεωρείται μακροπρόθεσμα μέρος του πλάνου στο Βελιγράδι, με το περιβάλλον γύρω του να παραμένει ιδιαίτερα βαρύ. Παρόλα αυτά, η Παρτιζάν αισθάνεται πως δεν μπορεί να τον αποχωριστεί άμεσα χωρίς να αποδυναμωθεί σε κομβικό σημείο της σεζόν.

Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζει το Backdoor Podcast, η μεταγραφή στον Ολυμπιακό εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η Παρτιζάν θα καταφέρει να βρει αντικαταστάτη σε πολύ στενό χρονικό πλαίσιο. Αν αυτό συμβεί, το σενάριο μετακίνησης παραμένει ζωντανό. Αν όχι, η υπόθεση δύσκολα θα προχωρήσει, παρά την επιθυμία των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το χρονικό ορόσημο θεωρείται η 5η Ιανουαρίου, καταληκτική ημερομηνία μεταγραφών στην EuroLeague, μέχρι την οποία το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά.