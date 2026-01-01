Ευρωλίγκα: Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές που ορίστηκαν από την Euroleague για το ντέρμπι του ΟΑΚΑ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, την Παρασκευή (2/1).
Μετά τη μικρή διακοπή για τις γιορτές, η Euroleague επιστρέφει στη δράση την Παρασκευή (2/1) με το δεύτερο μισό της 19ης αγωνιστικής, η οποία και ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ στην Ευρώπη.
Το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα είναι χωρίς αμφιβολία εκείνο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» είναι στην τρίτη θέση έχοντας ρεκόρ 12 νίκες και 6 ήττες, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην όγδοη, με 10 νίκες και 7 ήττες, αλλά και ένα ματς λιγότερο.
Οι τρεις που «σφυρίζουν»
Στο μεταξύ, η Euroleague γνωστοποίησε και τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Ισπανό, Κάρλος Περούγκα, τον Λετονό, Όλεγκ Λάτισεβς και τον Σλοβένο, Μίλαν Νέντοβιτς.
- Ευρωλίγκα: Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
