Η βαθμολογία της Euroleague πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Έτσι έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague λίγες μέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική.
Την ερχόμενη Παρασκευή (2/1, 21:15) θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» στο πλαίσιο της 19ης αγvνιστικής της Euroleague. Η «μητέρα των μαχών, όπως τη λένε. Το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.
Από εκεί και πέρα το πρώτο κομμάτι του προγράμματος της 19ης «στροφής» της regular season έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης (30/12), με τις πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις και θα ακολουθήσουν οι άλλες έξι την Παρασκευή.
Στην κορυφή της κατάταξης της EuroLeague ανέβηκε η Βαλένθια, χάρη στη νίκη της επί της Παρτίζαν με 86-73 παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκο Τζόουνς και την εντός έδρας ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από την Ζάλγκιρις Κάουνας με 93-80.
Εξάλλου σπουδαία νίκη μετά από μερικά «στραβοπατήματα» πέτυχε η Μονακό, καθώς επικράτησε μέσα στη Βαρκελώνη της Μπαρτσελόνα με το εντυπωσιακό 90-74, έχοντας σε σπουδαία ημέρα τον Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους και 5 ασίστ. Από τους Καταλανούς οι 25 πόντοι του Μπριθουέλα δεν ήταν αρκετοί
Με νίκη επί του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί κι αυτός στο ρετιρέ. Προς το παρόν, 3οι είναι οι «πράσινοι» με ρεκόρ 12-6 και 7οι οι Πειραιώτες με 10-7 και ένα ματς λιγότερο, αυτό με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague:
Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93
Βιλερμπάν – Παρί 94-89
Μπαρτσελόνα – Μονακό 74-90
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00
Η βαθμολογία στη Euroleague σε 19 αγωνιστικές
Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής:
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 6/1 στις 19:45
Μονακό – Παρτίζαν 6/1 στις 20:30
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 6/1 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 6/1 στις 21:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 6/1 στις 21:05
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 6/1 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/1 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/1 στις 21:30
Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30
