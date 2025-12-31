sports betsson
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Η βαθμολογία της Euroleague πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 31 Δεκεμβρίου 2025

Η βαθμολογία της Euroleague πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Έτσι έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague λίγες μέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Την ερχόμενη Παρασκευή (2/1, 21:15) θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» στο πλαίσιο της 19ης αγvνιστικής της Euroleague. Η «μητέρα των μαχών, όπως τη λένε. Το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Από εκεί και πέρα το πρώτο κομμάτι του προγράμματος της 19ης «στροφής» της regular season έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης (30/12), με τις πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις και θα ακολουθήσουν οι άλλες έξι την Παρασκευή.

Στην κορυφή της κατάταξης της EuroLeague ανέβηκε η Βαλένθια, χάρη στη νίκη της επί της Παρτίζαν με 86-73 παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκο Τζόουνς και την εντός έδρας ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από την Ζάλγκιρις Κάουνας με 93-80.

Εξάλλου σπουδαία νίκη μετά από μερικά «στραβοπατήματα» πέτυχε η Μονακό, καθώς επικράτησε μέσα στη Βαρκελώνη της Μπαρτσελόνα με το εντυπωσιακό 90-74, έχοντας σε σπουδαία ημέρα τον Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους και 5 ασίστ. Από τους Καταλανούς οι 25 πόντοι του Μπριθουέλα δεν ήταν αρκετοί

Με νίκη επί του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί κι αυτός στο ρετιρέ. Προς το παρόν, 3οι είναι οι «πράσινοι» με ρεκόρ 12-6 και 7οι οι Πειραιώτες με 10-7 και ένα ματς λιγότερο, αυτό με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93
Βιλερμπάν – Παρί 94-89
Μπαρτσελόνα – Μονακό 74-90
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00

Η βαθμολογία στη Euroleague σε 19 αγωνιστικές

Η βαθμολογία στη Euroleague σε 19 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής:

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 6/1 στις 19:45
Μονακό – Παρτίζαν 6/1 στις 20:30
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 6/1 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 6/1 στις 21:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 6/1 στις 21:05
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 6/1 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/1 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/1 στις 21:30
Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30

googlenews

Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Euroleague 29.12.25

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Σύνταξη
«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 28.12.25

«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ρεπορτάζ από τη Σερβία αναφέρει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι έχουν στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα στον Αμερικανό.

Σύνταξη
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28.12.25

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο