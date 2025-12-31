sports betsson
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Η Ζαλγκίρις έκανε τη Χάποελ να δει… αστεράκια στο Ισραήλ
Μπάσκετ 31 Δεκεμβρίου 2025

Η Ζαλγκίρις έκανε τη Χάποελ να δει… αστεράκια στο Ισραήλ

Η Ζαλγκίρις έριξε τη βόμβα της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς επικράτησε με 93-80 της Χάποελ στο Τελ Αβίβ! – Η Βιλερμπάν ήταν ανώτερη και «λύγισε» την Παρί με 89-86.

Σύνταξη
Τι κι αν εδώ και αρκετές αγωνιστικές η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη έχει «στρογγυλοκαθίσει» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, η Ζαλγκίρις την έκανε να δει… αστεράκια. Η ομάδα της Λιθουανία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο (επιμέρους σκορ 54-40 υπέρ της) για να φτάνει σε μια «εκκωφαντική» νίκη μέσα στο Τελ Αβίβ με 93-80, για την 19η αγωνιστική!

Οι Λιουθουανοί (ανέβηκαν στο 11-8)που τη φετινή σεζόν είναι μία… κρύο και μία ζέστη είχαν πέντε διψήφιους με τον Γουίλιαμς-Γκος να είναι πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, και τους Ράιτ (15), Φρανσίσκο (13), Τουμπελς (12) και Μπραζτέικις να ακολουθούν.

Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις είχε 8/15 τρίποντα, 28/51 δίποντα και 13/16 βολές, την ώρα που η Χάποελ είχε μόλις 9/26 τρίποντα

Στο 13-6 έπεσε πλέον η Χάποελ (6-3 εντός και 7-3 εκτός έδρας), με το κενό του τραυματία Βασίλιε Μίτσιτς να είναι εμφανές και τον Ιτούδη να μην βρίσκει τρόπο να το «καμουφλάρει» έστω.

Τα δεκάλεπτα 25-18, 40-39, 53-63, 80-93

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 18 (5/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 5 ασίστ), Μπλέικνι 9 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Μπράιαντ 14 (5/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Ένις, Μάλκολμ 4 (2/7 σουτ), Γουέινραϊτ 9 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οτούρου 12 (4/6 δίποντα, 4/6 βολές), Μάνταρ 4 (1/7 σουτ, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 17 (6/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φρανσίσκο 13 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ράιτ 15 (5/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 10 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Τουμπέλις 12 (5/7 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Λο 8 (1), Σλίβα 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιρούτις, Μπουτκέβιτσους 9 (3/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο), Ουλάνοβας 2 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Με «καυτό» δίδυμο η Βιλερμπάν πήρε το γαλλικό ντέρμπι με την Παρί

Από εκεί και πέρα σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα ντέρμπι η Βιλερμπάν «λύγισε» την Παρί στη Λυών με 94-89. Κλειδί για τους νικητές το τελευταίο δεκάλεπτο διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί επιθετικά (33-25 το επιμέρους) και φυσικά η πολύ καλή απόδοση των Γουότσον με 28 πόντους και Ντε Κολό με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Έκτη νίκη για τη Βιλερμπάν που έχει και 13 ήττες, ίδιο ρεκόρ και για την Παρί πλέον που με 25 /65 σουτ εντος παιδιάς δεν μπορούσε να φτάσει στη νίκη. Επίσης οι φιλοξενούμενοι είχαν 21 ασίστ, αλλά και 14 λάθη, ενώ με εξαίρεση τον Χίφι που είχε 26 πόντους και 7 ασίστ, οι υπόλοιποι παριζιάνοι υστέρησαν χαρακτηριστικά.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 41-46- 61-64, 94-89

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πουπέ): Σέλιας (0/5 σουτ), Χάρισον 10 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ερτέλ 8 (1/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ασίστ), Αζανσά, Μασά 8 (4/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Τζάκσον 1, Ντε Κολό 17 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λάιτι 2, Ντιάιγ 9 (4/6 δίποντα, 1/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γουάτσον 28 (4/7 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 5/7 βολές, 3 ριμπάουντ), Βοτιέ 7 (3/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Τραορέ 4.

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 26 (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 11/15 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Καβαλιέρ 5 (1), Ρόμπινσον 8 (1/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ασίστ), Ερέρα 11 93), Στίβενς 5 (1/5 σουτ, 7 ριμπάουντ), Ντοκοσί 6 (3/3 δίποντα), Φάιγ 8 (2/2 δίποντα, 4/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Μόργκαν 6 (/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Εμπάιγ 2, Ουαταρά 2 (1/5 σουτ), Γουίλις 10 (2).

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
