Η Ζαλγκίρις έκανε τη Χάποελ να δει… αστεράκια στο Ισραήλ

Τι κι αν εδώ και αρκετές αγωνιστικές η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη έχει «στρογγυλοκαθίσει» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, η Ζαλγκίρις την έκανε να δει… αστεράκια. Η ομάδα της Λιθουανία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο (επιμέρους σκορ 54-40 υπέρ της) για να φτάνει σε μια «εκκωφαντική» νίκη μέσα στο Τελ Αβίβ με 93-80, για την 19η αγωνιστική!

Οι Λιουθουανοί (ανέβηκαν στο 11-8)που τη φετινή σεζόν είναι μία… κρύο και μία ζέστη είχαν πέντε διψήφιους με τον Γουίλιαμς-Γκος να είναι πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, και τους Ράιτ (15), Φρανσίσκο (13), Τουμπελς (12) και Μπραζτέικις να ακολουθούν.

Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις είχε 8/15 τρίποντα, 28/51 δίποντα και 13/16 βολές, την ώρα που η Χάποελ είχε μόλις 9/26 τρίποντα

Στο 13-6 έπεσε πλέον η Χάποελ (6-3 εντός και 7-3 εκτός έδρας), με το κενό του τραυματία Βασίλιε Μίτσιτς να είναι εμφανές και τον Ιτούδη να μην βρίσκει τρόπο να το «καμουφλάρει» έστω.

Τα δεκάλεπτα 25-18, 40-39, 53-63, 80-93

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 18 (5/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 5 ασίστ), Μπλέικνι 9 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Μπράιαντ 14 (5/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Ένις, Μάλκολμ 4 (2/7 σουτ), Γουέινραϊτ 9 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οτούρου 12 (4/6 δίποντα, 4/6 βολές), Μάνταρ 4 (1/7 σουτ, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 17 (6/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φρανσίσκο 13 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ράιτ 15 (5/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 10 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Τουμπέλις 12 (5/7 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Λο 8 (1), Σλίβα 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιρούτις, Μπουτκέβιτσους 9 (3/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο), Ουλάνοβας 2 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Με «καυτό» δίδυμο η Βιλερμπάν πήρε το γαλλικό ντέρμπι με την Παρί

Από εκεί και πέρα σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα ντέρμπι η Βιλερμπάν «λύγισε» την Παρί στη Λυών με 94-89. Κλειδί για τους νικητές το τελευταίο δεκάλεπτο διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί επιθετικά (33-25 το επιμέρους) και φυσικά η πολύ καλή απόδοση των Γουότσον με 28 πόντους και Ντε Κολό με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Έκτη νίκη για τη Βιλερμπάν που έχει και 13 ήττες, ίδιο ρεκόρ και για την Παρί πλέον που με 25 /65 σουτ εντος παιδιάς δεν μπορούσε να φτάσει στη νίκη. Επίσης οι φιλοξενούμενοι είχαν 21 ασίστ, αλλά και 14 λάθη, ενώ με εξαίρεση τον Χίφι που είχε 26 πόντους και 7 ασίστ, οι υπόλοιποι παριζιάνοι υστέρησαν χαρακτηριστικά.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 41-46- 61-64, 94-89

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πουπέ): Σέλιας (0/5 σουτ), Χάρισον 10 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ερτέλ 8 (1/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ασίστ), Αζανσά, Μασά 8 (4/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Τζάκσον 1, Ντε Κολό 17 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λάιτι 2, Ντιάιγ 9 (4/6 δίποντα, 1/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γουάτσον 28 (4/7 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 5/7 βολές, 3 ριμπάουντ), Βοτιέ 7 (3/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Τραορέ 4.

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 26 (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 11/15 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Καβαλιέρ 5 (1), Ρόμπινσον 8 (1/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ασίστ), Ερέρα 11 93), Στίβενς 5 (1/5 σουτ, 7 ριμπάουντ), Ντοκοσί 6 (3/3 δίποντα), Φάιγ 8 (2/2 δίποντα, 4/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Μόργκαν 6 (/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Εμπάιγ 2, Ουαταρά 2 (1/5 σουτ), Γουίλις 10 (2).