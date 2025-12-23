Τραυματίστηκε ο Μίτσιτς: Για πόσο θα μείνει εκτός ο αστέρας του Δημήρη Ιτούδη στη Χάποελ
Ο Δημήτρης Ιτούδης θα στερηθεί των πολύτιμων υπηρεσιών του Βασίλιε Μίτσιτς για μερικές εβδομάδες λόγω τραυματισμού.
Η Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη θα αγωνίζεται χωρίς τον Βασίλιε Μίτσιτς για τις επόμενες εβδομάδες, με τον Σέρβο να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον ώμο και να τίθεται εκτός δράσης.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στη Euroleague και θα αναγκαστεί να συνεχίσει το έργο της χωρίς τον ηγέτη της για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ο 31χρονος Σέρβος γκαρντ σε 17 αγώνες στη Euroleague μετράει κατά μέσο όρο 12.1 πόντους (53% στο δίποντο, 34% στο τρίποντο, 90% στις βολές), 2.3 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.
Θυμίζουμε πως οι Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν απόψε (23/12) την Μπάγερν στο Μόναχο στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, και φυσικά δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Μίτσιτς, η κατάσταση του οποίου θα επανεκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με στόχο την συντομότερη δυνατή επιστροφή του.
ואסיליה מיציץ’ סובל מחבלה שרירית בכתף, ולכן יעדר מהמשחק הערב מול באיירן מינכן. הערכה חוזרת של מצבו תתבצע בעוד שבוע.
חזרה מהירה לפרקט, ואסה! pic.twitter.com/LKRrQkxf2v
— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) December 23, 2025
