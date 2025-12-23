sports betsson
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραυματίστηκε ο Μίτσιτς: Για πόσο θα μείνει εκτός ο αστέρας του Δημήρη Ιτούδη στη Χάποελ
Μπάσκετ 23 Δεκεμβρίου 2025 | 20:37

Τραυματίστηκε ο Μίτσιτς: Για πόσο θα μείνει εκτός ο αστέρας του Δημήρη Ιτούδη στη Χάποελ

Ο Δημήτρης Ιτούδης θα στερηθεί των πολύτιμων υπηρεσιών του Βασίλιε Μίτσιτς για μερικές εβδομάδες λόγω τραυματισμού.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Spotlight

Η Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη θα αγωνίζεται χωρίς τον Βασίλιε Μίτσιτς για τις επόμενες εβδομάδες, με τον Σέρβο να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον ώμο και να τίθεται εκτός δράσης.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στη Euroleague και θα αναγκαστεί να συνεχίσει το έργο της χωρίς τον ηγέτη της για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο 31χρονος Σέρβος γκαρντ σε 17 αγώνες στη Euroleague μετράει κατά μέσο όρο 12.1 πόντους (53% στο δίποντο, 34% στο τρίποντο, 90% στις βολές), 2.3 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Θυμίζουμε πως οι Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν απόψε (23/12) την Μπάγερν στο Μόναχο στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, και φυσικά δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Μίτσιτς, η κατάσταση του οποίου θα επανεκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με στόχο την συντομότερη δυνατή  επιστροφή του.

Headlines:
Commodities
Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Business
Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Παρασκήνιο: Γιατί η ΕΠΟ πήρε την απόφαση-σοκ να κρύψει τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Παρασκήνιο: Γιατί η ΕΠΟ πήρε την απόφαση-σοκ να κρύψει τον Λανουά

Η ομοσπονδία σκεφτόταν εδώ και καιρό να βάλει φρένο στον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων από τον Λανουά. Tο επόμενο βήμα είναι να σταματήσει τις «ανοιχτές» εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις με τους διαιτητές

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 23.12.25

LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός

LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»
Μπάσκετ 23.12.25

Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο του «meet and greet» και μεταξύ άλλων μίλησε για το ματς με τη Βίρτους (26/12, 21:30), αλλά και για το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου»
Μπάσκετ 23.12.25

Μιλουτίνοφ για τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα που έχει περάσει

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην «πλατεία Κοραή» στο πλαίσιο του κλίματος των εορτών ανέφερε στο αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά.

Σύνταξη
Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 23.12.25

Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός

Στην φυσική της έδρα στο Βελιγράδι και όχι στη Βιέννη, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η σερβική ομάδα.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
Euroleague 23.12.25

Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)

Διπλή ανακοίνωση από την Παρτιζάν το πρωί της Τρίτης, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να επισημοποιεί τη συμφωνία του τόσο με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο, όσο και με τον Αμερικανό NBAer, Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε πως η επιστροφή του Φαλ θα γίνει πιο σύντομα από ότι αναμενόταν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως η αποθεραπεία του Μουστάφα Φαλ πηγαίνει πολύ καλά και εξέφρασε την πίστη ότι ο Γάλλος σέντερ θα καταφέρει να αγωνιστεί μέσα στη φετινή σεζόν.

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Στη Euroleague οι ομάδες χάνουν το 60% των εσόδων τους – Το ΝΒΑ Europe θα λύσει το πρόβλημα»
Euroleague 20.12.25

Γκαρμπαχόσα: «Στη Euroleague οι ομάδες χάνουν το 60% των εσόδων τους – Το ΝΒΑ Europe θα λύσει το πρόβλημα»

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, αναφέρθηκε στην έλευση του NBA στην Ευρώπη και τόνισε πως ο «μαγικός κόσμος» είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί την Euroleague.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης» μαφίας – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου
Ελλάδα 23.12.25

Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης» μαφίας – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο 35χρονος να είχε αναλάβει την εκτέλεση ενός νέου συμβολαίου θανάτου - Ερευνάται αν το οπλοστάσιο και τα κλεμμένα οχήματα που βρέθηκαν στην αποθήκη 37χρονου στα Καλύβια στις αρχές Δεκεμβρίου είχαν προετοιμαστεί για αυτόν

Σύνταξη
Βραζιλία: Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου – Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Βραζιλία 23.12.25

Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του

Σύνταξη
Παρασκήνιο: Γιατί η ΕΠΟ πήρε την απόφαση-σοκ να κρύψει τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Παρασκήνιο: Γιατί η ΕΠΟ πήρε την απόφαση-σοκ να κρύψει τον Λανουά

Η ομοσπονδία σκεφτόταν εδώ και καιρό να βάλει φρένο στον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων από τον Λανουά. Tο επόμενο βήμα είναι να σταματήσει τις «ανοιχτές» εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις με τους διαιτητές

Βάιος Μπαλάφας
Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, με τους φορολογούμενους να πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να αποφύγουν τυχόν λάθη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα
Χάρτης 23.12.25

Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα

Ένα διπλωματικός πυρετός που θα κρίνει θα κρίνει εάν η επόμενη μέρα στην Ουκρανία θα είναι βιώσιμη ή απλά ένα διάλειμμα πριν από μια νέα καταιγίδα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει
Σκάνδαλο υποκλοπών 23.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει

Επίθεση της Χαρ. Τρικούπη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος κατέθεσε αγωγή σε μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σολωμού, επειδή άσκησε κριτική για το σκάνδαλο των υποκλοπών. «Το σύστημα της ΝΔ δείχνει τα δόντια του, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου – «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»
Κρήτη 23.12.25

Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου - «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»

Στη σημερινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων

Σύνταξη
LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 23.12.25

LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός

LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα
Χριστουγεννιάτικες διακοπές 23.12.25

Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα

Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα. Το ρητό της «Φάρμας των Ζώων» ισχύει και για τις ημέρες αργίας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι τα Χριστούγεννα. Τι ισχύει σε ΕΕ και Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ
On Field 23.12.25

Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ

Η αδερφή του Αργεντίνου σούπερ σταρ τράκαρε στο Μαϊάμι και υπέστη κατάγματα κι εγκαύματα – Ξεκίνησε την αποκατάσταση στο Ροσάριο αλλά θα πρέπει ν’ αναβάλει τον γάμο της

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas
Music 23.12.25

Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas

Τρεις φορές υποψήφιος για τα Brit Awards, μια φορά υποψήφιος για Grammy, πωλήσεις άνω των 40 εκατ. αντιτύπων παγκόσμια. Είναι άδικο να λέμε ότι ο Chris Rea έγινε γνωστός από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τέτοια καριέρα πίσω του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα
«Έχω μάρτυρες» 23.12.25

Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα

«Από αυτούς όλα να τα περιμένεις. Αλλά είναι όλα γραμμένα εδώ, στο τηλέφωνο. Κάναμε σύσκεψη και εδώ με τους τοπικούς βουλευτές [της ΝΔ], υπάρχουν φωτογραφίες», είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κ. Ανεστίδης.

Σύνταξη
Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Επικαιρότητα 23.12.25

Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.

Σύνταξη
Το «Ματαρόα» και η έξοδος της ελληνικής διανόησης
80 χρόνια 23.12.25

Το «Ματαρόα» και η έξοδος της ελληνικής διανόησης

Τον Δεκέμβριο του 1945, 124 νέοι επιστήμονες και καλλιτέχνες φεύγουν από την Ελλάδα με προορισμό το Παρίσι. Ογδόντα χρόνια μετά, το ταξίδι του «Ματαρόα» αναγνωρίζεται ως κομβικό γεγονός για την πνευματική ιστορία της χώρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Ελλάδα 23.12.25

Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Ελλάδα 23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες

Μεγάλη ένταση, προπηλακισμοί έως και βιαιοπραγία είχαμε στον ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικών ομάδων της Ξάνθης Εθνικός Κιμμερίων – Άρης Αβάτου. Τρεις ποδοσφαιριστές τραυματίες.

Σύνταξη
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Μεγάλα προβλήματα 23.12.25

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία

Βρήκαν δικαιολογία στην ΕΠΟ ότι τάχα «το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης».

Βάιος Μπαλάφας
Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Τα μηνύματα 23.12.25

Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης συνομίλησε με τα μέλη των συλλόγων και τα παιδιά, μοιράζοντας συμβολικά δώρα σε όλους και δίνοντας τις ευχές για μία χρονιά γεμάτη ελπίδα, δημιουργία και αισιοδοξία

Σύνταξη
Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο
Υβριδικός πόλεμος 23.12.25

Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση στο κρατίδιο της Θουριγγίας υποψιάζεται ότι βουλευτής του ακροδεξιού AfD κατασκοπεύει για λογαριασμό της Ρωσίας. Τεράστιος ο όγκος ερωτήσεων για κρίσιμα θέματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο