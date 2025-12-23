Η Χαποέλ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη θα αγωνίζεται χωρίς τον Βασίλιε Μίτσιτς για τις επόμενες εβδομάδες, με τον Σέρβο να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον ώμο και να τίθεται εκτός δράσης.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στη Euroleague και θα αναγκαστεί να συνεχίσει το έργο της χωρίς τον ηγέτη της για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο 31χρονος Σέρβος γκαρντ σε 17 αγώνες στη Euroleague μετράει κατά μέσο όρο 12.1 πόντους (53% στο δίποντο, 34% στο τρίποντο, 90% στις βολές), 2.3 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ σε περίπου 24 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Θυμίζουμε πως οι Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν απόψε (23/12) την Μπάγερν στο Μόναχο στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, και φυσικά δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Μίτσιτς, η κατάσταση του οποίου θα επανεκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με στόχο την συντομότερη δυνατή επιστροφή του.