Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025

Πριν πεινάσουν… μαγείρεψαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, που μέσα στο 2025 προχώρησαν σε ανανεώσεις συμβολαίων σε σημαντικούς παίκτες στα ρόστερ τους.

Μια δεκάδα παίκτες ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με τους αιώνιους. Έξι από την… πράσινη μεριά και τέσσερις από την κόκκινη και to10.gr καταγράφε ποιοι θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν στα ντέρμπι σε Ελλάδα και Euroleague.

Αυτούς «κλείδωσε» ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έκανε την αρχή με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που στο τέλος της περσινής σεζόν το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν, η Αρμάνι ήταν έτοιμη να τον κάνει δικό της, όμως η ανατροπή έγινε και ο Σέρβος έμεινε στο… Λιμάνι του για 2+1 χρόνια, μέχρι και το καλοκαίρι του 2028.

Από’ κει και πέρα, μέσα στο καλοκαίρι και ο Σακίλ ΜακΚίσικ ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν χρόνο, ενώ και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επέκτεινε την συνεργασία του με τους Πειραιώτες, για 2+1 χρόνια.

Φυσικά, τα… φώτα έπεσαν πάνω στην επέκταση του συμβολαίου του Εβάν Φουρνιέ, πριν καλά καλά συμπληρώσει 12 μήνες στη χώρα μας, με τον Γάλλο να συμφωνεί για νέο τριετές συμβόλαιο, μέχρι και το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ναν και οι άλλοι

Αναμφισβήτητα κορυφαία «πράσινη» ανανέωση ήταν αυτή του Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό σταρ να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 13.5 εκατομμυρίων ευρώ, για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ δεν υπάρχει NBA out για κάθε ένα από τα επόμενα δύο (σ.σ. συν το περσινό) καλοκαίρια.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός επέκτεινε το συμβόλαιο του Κώστα Σλούκα, για ακόμη έναν χρόνο, κάτι που θα τον κρατήσει στο ΟΑΚΑ, μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Το ίδιο ισχύει και για τον Τσέντι Όσμαν, με τον 30χρονο διεθνή Τούρκο να υπογράφη επέκταση.

Μέχρι το 2027 θα αγωνίζεται με τα πράσινα και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που ήταν και ο πρώτος που ανακοινώθηκε η ανανέωσή του, την τρίτη ημέρα του 2025 (3/1/2025).

Την εν λόγω λίστα ολοκληρώνουν ακόμη δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για τους Τζέριαν Γκραντ και Ντίνο Μήτογλου, με τον πρώτο να υπογράφει ως το 2028 και τον δεύτερο μέχρι το 2029, έχοντας αμφότεροι σημαντικές αυξήσεις στις απολαβές τους.