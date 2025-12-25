Τι είπε ο Πρίντεζης για τον φετινό Ολυμπιακό και την απόδοση του Φουρνιέ (vid)

Τον παίκτη του σημερινού Ολυμπιακού που ξεχωρίζει περισσότερο απ’ όλους φέτος, αποκάλυψε ο Γιώργος Πρίντεζης, μιλώντας στην εκπομπή EuroInsiders στο YouTube.

Συγκεκριμένα, ο πρώην αρχηγός των Πειραιωτών είπε πως ο αγαπημένος του είναι ο Εβάν Φουρνιέ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά τη χρονιά, ενώ επεσήμανε ότι ακόμα και αν παίζει έτσι μέχρι τον Ιανουάριο, όταν είναι έτοιμος θα πιάσει ξανά τα γνωστά υψηλά στάνταρ του.

«Μου αρέσει ο Εβάν Φουρνιέ. Ακόμα και αν δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν, έχει τόσο μεγάλη ποιότητα αυτός ο παίκτης που δεν με απασχολεί. Δηλαδή, ακόμα και αν πάει έτσι μέχρι τον Ιανουάριο, ξέρω ότι όταν είναι έτοιμος και παίζει όπως μπορεί, μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ», ανέφερε ο Πρίντεζης.

Δείτε και το σχετικό βίντεο με όσα είπε ο Γιώργος Πρίντεζης: