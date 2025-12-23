Πολλά και ενδιαφέροντα είπε ο θρύλος του Ολυμπιακού, Γιώργος Πρίντεζης μιλώντας ως καλεσμένος στο podcast «EuroInsiders».

Ο εκ των κορυφαίων φόργουορντ στην ιστορία του ελληνικού αναφέρθηκε στην δύσκολη περίοδο που πέρασε στην αρχή της καριέρας του ως παίκτης της Μάλαγα, τονίζοντας πως η αυτοπεποίθησή του ήταν τόσο χαμηλή που σκέφτηκε ακόμη και να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα του στο μπάσκετ!

Επίσης απάντησε στο… προαιώνιο ερώτημα για το αν θα αποδεχόταν πρόταση του «αιωνίου» αντιπάλου Παναθηναϊκού, λέγοντας πως δεν γνωρίζει αν ποτέ τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, για να συμπληρώσει ότι από όσο ξέρει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον εκτιμούσε ως παίκτη.

Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης που έδωσε ο Γιώργος Πρίντεζης:

Για το ιστορικό του «πεταχτάρι» στον τελικό της Πόλης: «Πάντα μου αρέσει να παίρνω ευθύνες. Είχα αυτοπεποίθηση. Ποτέ δεν είχα μεγάλο εγωισμό. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στην καριέρα μου, θα ήθελα να έχω μεγαλύτερο εγωισμό. Μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να θέλει λίγο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ή να θέλω να ακούσω έναν καλό λόγο. Μέσα στο παιχνίδι δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Δε θα έλεγα πως είμαι τυχερός. Απλά είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή και να πάρω την τελευταία επίθεση. Δε θα έλεγα πως είμαι τυχερός. Δεν πιστεύω στη λέξη τύχη».



Για το χειρότερο σημείο της καριέρας του: «Η Μάλαγα. Ότι έκανα δεν μπορούσα να επιτύχω. Ότι και να έκανα, ένιωθα ότι δεν μπορώ να πετύχω. Ακόμα και αν έπαιζα μονό με τον εαυτό μου, θα έχανα. Τόσο κακή ήταν η αυτοπεποίθησή μου. Η αυτοπεποίθηση είναι το νούμερο ένα για μένα σε ότι κάνεις στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ήμουν χάλια. Μου έδιναν την μπάλα και ήθελα να τη διώξω. Ήθελα ακόμα και να αποσυρθώ. Ένιωθα τόσο άσχημα. Ήμουν ανάμεσα σε δυο επιλογές. Ή θα αποσυρθώ ή θα πάω να παίξω κάπου για… πλάκα ή θα πήγαινα στο γυμναστήριο για πέντε ώρες τη μέρα να δουλέψω σαν ζώο!

Και αυτό έκανα. 3 Φεβρουαρίου έμεινα εκτός ομάδας. Και κάθε μέρα 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα έκανα σκληρή προπόνηση. Όταν έφυγα από εκεί, γύρισα στον Ολυμπιακό, έπαιξα τους τελικούς και το καλοκαίρι και για δυόμιση μήνες έκανα κάθε μέρα διπλή προπόνηση. Δεν μπορώ να πω ότι βελτιώθηκα σαν παίκτης, αλλά βελτιώθηκε η νοοτροπία μου».

Για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό: «Δε ξέρω καν αν θα με ήθελε ο Παναθηναϊκός. Ξέρω ότι ο Ζέλικο αγαπούσε τον τρόπο που έπαιζα. Αλλά για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, πιστεύω ότι προτιμούσαν να με βλέπουν στον Ολυμπιακό. Ξέρουν ότι είμαι Ολυμπιακός. Ξέρουν ότι αγαπώ και υποστηρίζω την ομάδα. Πιστεύω πως ήταν καλύτερο για όλους να μείνω στον Ολυμπιακό.

Όταν ο Σπανούλης ήρθε στον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό, έκανε το σωστό πράγμα. Δηλαδή, ήταν επαγγελματίας, έκανε το καλύτερο για την καριέρα του. Εγώ πήγαινα με το συναίσθημα. Σέβομαι την κίνηση αυτή περισσότερο από τον εαυτό μου που έλεγε ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, επειδή υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Αυτός είμαι εγώ, αυτός είναι βέβαια ο Μπίλι, αυτός είναι και ο Κώστας Σλούκας».

Ο αγαπημένος παίκτης του: «Ο αγαπημένος μου παίκτης αυτή τη στιγμή, είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Ακόμα και αν δεν άρχισε καλά τη σεζόν, δεν παύω να πιστεύω στο ταλέντο και την ποιότητά του. Ακόμα και αν συνεχίσει έτσι μέχρι τον Ιανουάριο».

Για τους χαμένους τελικούς του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα: «Δεν είναι εύκολο να χάνεις τους τελικούς. Όταν χάσαμε από τη Ρεάλ και τη Φενέρ, μέσα μου ένιωθα καλά γιατί δώσαμε ότι είχαμε να δώσουμε. Πιστεύω πως μπορούσαμε να νικήσουμε αν με ρωτήσεις, αλλά φτάσαμε τα όρια μας. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου».

Για τους τελικούς τη Stoiximan GBL που… ξέφυγαν: «Ακούστε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ωραία όσα είδαμε. Είμαι της άποψης ότι θέλω να υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα, αλλά όχι να φτάνουμε μέχρι αυτό το σημείο. Μερικά πράγματα που έγιναν ήταν πολύ κακά. Πιστεύω πως μεγάλη μερίδα του κόσμου δε του άρεσε όσα είδε και απλά ήθελε να δει τα παιχνίδια ανάμεσα σε δυο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Δεν είναι ωραίο».