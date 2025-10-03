Ο Πρίντεζης ευχήθηκε στον Παπανικολάου με τρομερή ατάκα (vid)
Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε πρώτος σε συμμετοχές, στην ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού και ο Γιώργος Πρίντεζης του ευχήθηκε υγεία και επιτυχίες, με μια τρομερή ατάκα!
Ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε ιστορία με την φανέλα του Ολυμπιακού, φτάνοντας τις 748 συμμετοχές και ξεπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη ως τον παίκτη με τις περισσότερες εμφανίσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Ευτύχησε μάλιστα ως αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ανδρών να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Eurobasket.
Ο Πρίντεζης, σχολίασε με χιούμορ το ρεκόρ και έστειλε τα θερμά του συγχαρητήρια στον άλλοτε συμπαίκτη του, στον Ολυμπιακό, αλλά και την Εθνική Ελλάδος με τον δικό του… ξεχωριστό τρόπο.
Το μήνυμα του Πρίντεζη στον Παπανικολάου:
«Για τον Κωστάρα, ε; Φτάσαμε στο σημείο να μας περνάνε τα γατάκια σε συμμετοχές. Πωωωω! Τι να κάνεις… Κωστάρα, δεν θα σου ευχηθώ να παίξεις άλλα τόσα παιχνίδια, γιατί αυτό δεν είναι ευχή. Αλλά θα σου ευχηθώ να είσαι πάντα υγιής για όσο θέλεις να παίξεις ακόμα και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα, γιατί ξέρω ότι ειδικά στο στάδιο που είσαι πόσο πολύ το θες και πόσο σημαντικό είναι για την καριέρα σου να τελειώσεις όμορφα όλα αυτά που έχεις φτιάξει. Να έχεις μόνο επιτυχίες από εδώ και πέρα, υγεία και επιτυχίες. Να είσαι καλός συμπαίκτης, καλός αρχηγός και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Να είσαι καλά».
