Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»
Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και δήλωσε πεπεισμένος πως οι ερυθρόλευκοι θα ξεπεράσουν γρήγορα την κακή αγωνιστική περίοδο που διανύουν.
Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέρθηκε στο προσεχές παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στο ΣΕΦ κόντρα στη Βιλερμπάν (19/12, 21:15), ενώ παράλληλα δήλωσε σίγουρος πως οι Πειραιώτες θα βρουν σύντομα και πάλι τη φόρμα τους.
Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ανέφερε πως οι Πειραιώτες διανύουν μία δύσκολη περίοδο και μπορεί να καταλάβει τους λόγους για τους οποίους είναι δυσαρεστημένοι οι οπαδοί. Στη συνέχεια, ο Φουρνιέ έδωσε το σύνθημα επανεκκίνησης στους Ερυθρόλευκους, τονίζοντας ότι: «το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή».
Έχεις παρακολουθήσει την Βιλερμπάν φέτος; Ποιες οι σκέψεις σου για αυτήν;
«Έχω δει τον αγώνα της κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και αυτό που πιστεύω είναι ότι παίζουν πολύ καλύτερα από αυτό που λέει το ρεκόρ τους. Είναι πολύ αθλητικοί και έχουν ταλέντο, αλλά για να είμαι ειλικρινής έχει να κάνει με εμάς και το πώς θα παίξουμε. Δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε, αλλά το πώς παίζουμε», είπε ο Φουρνιέ.
Τι πρέπει να βελτιώσετε σχετικά με τον αγώνα με την Βαλένθια;
«Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι παίξαμε άσχημα, αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να φτιάχνουμε καλές συνήθειες στην άμυνα και να μοιράζουμε την μπάλα στην επίθεση. Και φυσικά να κερδίσουμε».
Θες να στείλεις κάποιο μήνυμα στους φιλάθλους μας;
«Να συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο τώρα και υπάρχουν λόγοι να είναι δυσαρεστημένοι αλλά το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Θα γίνουμε καλύτεροι πολύ σύντομα!», κατέληξε ο Φουρνιέ.
