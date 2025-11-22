Το season-high του Φουρνιέ, η «αγαπημένη» Παρί και η ατάκα για τους νέους ρόλους στον Ολυμπιακό (pics, vids)

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στο ΣΕΦ, επικρατώντας της Παρί με 98-86 σε ένα ματς που «ξέσπασε» ο μεγάλος σταρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, Εβάν Φουρνιέ. Μετά από μια περίοδο όπου περνούσε ένα ντεφορμάρισμα, ο Γάλλος φόργουορντ είναι ξανά εδώ και το έκανε με… εμφατικό τρόπο τόσο σε άμυνα και επίθεση.

Η εμφάνιση του Φουρνιέ με την Παρί επανέφερε τον Γάλλο στις περσινές… εργοστασιακές ρυθμίσεις και είναι κάτι που περίμενε πως και πως και ο Μπαρτζώκας, αλλά και οι συμπαίκτες, καθώς είναι κομβικός για τους Πειραιώτες.

Ο Φουρνιέ που πριν το παιχνίδι αυτό είχε το διψήφιο ματς με την Αρμάνι και πέντε σερί που ήταν μονοψήφιος, τελείωσε έχοντας το δικό του φετινό season-high με 18 πόντους, με 2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/3 βολές, με 3 ασίστ, 2 κλεψίματα για 2 λάθη και 14 βαθμούς στο PIR (season-high) σε 27:29 λεπτά συμμετοχής. Ο Φουρνιέ μίλησε μάλιστα μετά το ματς και αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα στο φετινό ρόστερ και στην προσαρμογή όλων στους νέους τους ρόλους, που σίγουρα χρειάζεται χρόνος.

Οι δηλώσεις του Γάλλου και η ατάκα για τους ρόλους στον Ολυμπιακό

«Προσπαθήσαμε για τη νίκη, δεν ξεκινήσαμε καλά. Αναγκαστήκαμε να κυνηγάμε, αλλά στη συνέχεια άλλαξε η εικόνα μας. Καταφέραμε να ανατρέψουμε την κατάσταση κι ήμασταν αυτοί που κυριαρχήσαμε. Έχουμε άλλο line up πλέον στην ομάδα. Μετά από 12 αγωνιστικές οι δυναμικές αλλάζουν.

Η δυναμική είναι διαφορετική κι όλοι προσπαθούμε πάρα πολύ. Έχουμε και διαφορετικούς ρόλους πλέον στην ομάδα. Ξεκινάμε ως βασική αρχή την άμυνά μας και στην επίθεση έρχονται οι αυτοματισμοί κι αυτοί που ξεχωρίζουν».

Ο Γάλλος «ξεμπούκωσε» για τα καλά και το έκανε την κατάλληλη στιγμή, με τον Ολυμπιακό να στηρίζει πολλά στον Γάλλο, όπως φάνηκε και από την περσινή εξαιρετική σεζόν, που έκλεισε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως ο Φουρνιέ πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση φέτος στο ματς με την Παρί, με την οποία πέρσι είχε 25 πόντους στο αντίστοιχο ματς στο ΣΕΦ, αλλά και 18 πόντους στο εκτός έδρας στη Γαλλία. Πέρσι ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 96-90 εντός έδρας, ενώ εκτός νίκησε με 90-73.

Ο Φουρνιέ με την Παρί και πέρσι και φέτος ήταν καταπληκτικός, όμως η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα του δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτά που είχε πριν από μία σεζόν στη regular season.

Φέτος, ο Γάλλος παικταράς δεν έχει σε καμία περίπτωση τα περσινά νούμερα μετά από 12 αγωνιστικές, αφού μετράει 8,2 πόντους, 1,3 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 0,7 κλεψίματα και όλοι οι μέσοι όροι του εκτός από τις ασίστ, είναι πολύ πιο χαμηλά. Όμως είναι και πολύ νωρίς, ο Φουρνιέ έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό και οι 18 πόντοι με την Παρί, αλλά και η γενικότερη παρουσία του είναι η… επανεκκίνηση για να επιστρέψει στα περσινά εντυπωσιακά στάνταρ.

Τα φετινά νούμερα του Φουρνιέ

Όπως μπορεί να δει εύκολα κανείς, ο Φουρνιέ πέρσι είχε 16,1 πόντους σε 37 παιχνίδια σε όλη τη διοργάνωση, ενώ είχε 50,7% στο δίποντο, 45,8% στο τρίποντο και 73% στις βολές, 2,2 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ και 1,1 κλεψίματα.

