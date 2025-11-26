Το εντυπωσιακό στιλ του Φουρνιέ: Εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο με μπλούζα Ρόι Τάρπλεϊ (pic)
Ο Εβάν Φουρνιέ απαθανατίστηκε με μπλουζάκι Ρόι Τάρπλεϊ, κατά τη μεταφορά της ομάδας προς το Βελιγράδι, για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ερυθρό Αστέρα στη«Belgrade Arena» (26/11, 20:30) για την 13η αγωνιστική της Euroleague και την παράσταση έκλεψε για ακόμη μια φορά ο Εβάν Φουρνιέ με το στιλ του στο αεροδρόμιο.
Οι δύο ερυθρόλευκοι βρίσκονται ισόβαθμες με σκορ 8-4 και το ματς αναμένεται συναρπαστικό. Μάλιστα, ο Γάλλος φόργουορντ θέλησε να μας βάλει στο κλίμα από νωρίς, με τη στυλιστική του άποψη στο Βελιγράδι.
Συγκεκριμένα, η ομάδα βρέθηκε στο αεροδρόμιο με σκοπό την μεταφορά της στο Βελιγράδι, εκεί όπου ο Γάλλος τράβηξε τα βλέμματα, καθώς φορούσε ένα μπλουζάκι που είχε πάνω τη φιγούρα του Ρόι Τάρπλεϊ.
Δείτε την ανάρτηση για την μπλούζα του Φουρνιέ
Evan Fournier rocking the “Roy Tarpley” vintage tee designed by yours truly. IG: @Sniffyournails#OlympiacosBC #EuroLeague #olympiacos #olympiakosbc pic.twitter.com/oA4rnTWFM9
— Sniffyournails – Graphic Designer (@Sniffyournails) November 26, 2025
