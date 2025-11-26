Το εντυπωσιακό στιλ του Φουρνιέ: Εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο με μπλούζα Ρόι Τάρπλεϊ (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ερυθρό Αστέρα στη«Belgrade Arena» (26/11, 20:30) για την 13η αγωνιστική της Euroleague και την παράσταση έκλεψε για ακόμη μια φορά ο Εβάν Φουρνιέ με το στιλ του στο αεροδρόμιο.

Οι δύο ερυθρόλευκοι βρίσκονται ισόβαθμες με σκορ 8-4 και το ματς αναμένεται συναρπαστικό. Μάλιστα, ο Γάλλος φόργουορντ θέλησε να μας βάλει στο κλίμα από νωρίς, με τη στυλιστική του άποψη στο Βελιγράδι.

Συγκεκριμένα, η ομάδα βρέθηκε στο αεροδρόμιο με σκοπό την μεταφορά της στο Βελιγράδι, εκεί όπου ο Γάλλος τράβηξε τα βλέμματα, καθώς φορούσε ένα μπλουζάκι που είχε πάνω τη φιγούρα του Ρόι Τάρπλεϊ.

Δείτε την ανάρτηση για την μπλούζα του Φουρνιέ