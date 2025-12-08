sports betsson
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» (vid)
Μπάσκετ 08 Δεκεμβρίου 2025 | 18:21

Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» (vid)

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την απόφασή του να υπογράψει στον Ολυμπιακό, αλλά και για τη ζωή στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο podcast της Stoiximan GBL παραχώρησε ο Εβάν Φουρνιέ μιλώντας για πολλά θέματα. Ο Γάλλος γκαρντ μίλησε για την απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός τον έκανε να νιώσει… ζωντανός, ενώ αναφέρθηκε στη ζωή στη χώρα μας.

Η ενημέρωση της GBL για τη συνέντευξη του Εβάν Φουρνιέ:

«Ο Εβάν Φουρνιέ άνοιξε την αυλαία της δεύτερης σεζόν του Man to Man Powered by Stoiximan και μίλησε για την χρονιά στον Ολυμπιακό, τη χαρά του μπάσκετ που ξαναβρήκε, αλλά και την επιθυμία του να ολοκληρώσει στο ΣΕΦ την καριέρα του. Ενώ εξήγησε γιατί προσαρμόστηκε άμεσα τόσο στο σύστημα του κόουτς Μπαρτζώκα όσο και στον τρόπο ζωής της Ελλάδας.

Ο Γάλλος σταρ των πρωταθλητών (δεν) συγκρίνει τους Γάλλους με τους Έλληνες οπαδούς, όμως αποθεώνει τη «γενναιόδωρη» ελληνική κουζίνα και την κουλτούρα της χώρας. Εξηγεί τη σημασία τόσο της ρουτίνας του αθλητή όσο, κυρίως, της οικογένειας που τον στηρίζει, την μεγαλύτερη προσωπική αρετή του, εκτός παρκέ αλλά και την… ψευδαίσθηση της πίεσης στα επαγγελματικά σπορ.

Ο 33χρονος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» θυμάται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν αφήσει το ΝΒΑ, δεν πιστεύει ότι το trend του τρίποντου έχει «κατακλύσει» την «από εδώ» πλευρά του Ατλαντικού και προβλέπει ότι στο μέλλον όλο και περισσότεροι αξιόλογοι παίκτες από το αμερικανικό πρωτάθλημα θα επιλέγουν την Ευρώπη…

YouTube thumbnail

Μερικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή του στο επιτυχημένο podcast της Stoiximan GBL:

Για τη χαρά του μπάσκετ που βρήκε και πάλι στην Ελλάδα: «Νεότερος ήμουν πραγματικά συναισθηματικός στο γήπεδο. Έπαιζα πολύ με συναίσθημα. Ίσως υπερβολικά πολύ… Παίζοντας στο ΝΒΑ, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια για να το κάνεις αυτό. Θα “συντριβείς”, θα έχεις τρελά σκαμπανεβάσματα επειδή βιώνεις και αποδέχεσαι αυτά τα συναισθήματα. Και παρόλο που τώρα είμαι πιο στωικός, το πάθος εδώ μου επέτρεψε να επιστρέψω σε αυτό. Ένιωσα υπέροχα να παίζω με αυτή τη “φλόγα” και αυτή την ενέργεια… Αυτό μου έλειπε. Χαίρομαι πραγματικά που εδώ μπόρεσα να νιώσω ξανά ζωντανός!».

Για την προσαρμογή του στην Ελλάδα:

«Ήταν προφανώς μια μεγάλη αλλαγή το να αφήσω τις ΗΠΑ, το ΝΒΑ, έχοντας περάσει εκεί σχεδόν όλη την επαγγελματική καριέρα μου, για 12 σεζόν. Πριν από τη μετακόμισή μας εδώ, δεν είχαμε έρθει ποτέ στην Ελλάδα, επομένως δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Έχουμε δύο παιδιά, οπότε είναι μια μεγάλη αλλαγή για την οικογένειά μας, για μένα, για την καριέρα μου και τα όλα τα άλλα. Ήρθαμε χωρίς προσδοκίες και προφανώς μας φέρθηκαν εξαιρετικά καλά οι άνθρωποι, ο σύλλογος, όλοι. Όλοι προσπάθησαν και έκαναν σαφώς μια προσπάθεια να μας κάνουν να αισθανθούμε καλά και είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες γι’ αυτό».

Για την επέκταση του συμβολαίου του και το τέλος της καριέρας του στον Ολυμπιακό:

«Δεν χρειάστηκε πολλή σκέψη. Μετά το τέλος της σεζόν, ο ατζέντης μου και η ομάδα είχαν μια συνάντηση και εξέτασαν το ενδεχόμενο. Εδώ είναι που θέλω να βρίσκομαι. Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου εδώ. Δεν ξέρω πόσα χρόνια μου απομένουν, όμως εδώ θέλω να μείνω. Αυτό είναι το σπίτι μου τώρα. Έτσι, η απόφαση ήταν πολύ εύκολη».

Για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα:

«Έχω παίξει για πολλούς διαφορετικούς προπονητές, πολλές διαφορετικές φιλοσοφίες και είμαι σε θέση να προσαρμοστώ σχεδόν σε όλα… Ο κόουτς Μπαρτζώκας είναι mastermind! Επιθετικά είναι εξαιρετικά έξυπνος. Ο τρόπος που σκέφτεται το παιχνίδι και η προσέγγισή του είναι εξαιρετική. Θέλω να πω ότι είναι προσανατολισμένος στην ομάδα, το οποίο ήταν μεγάλη διαφορά από το να έρχεσαι από τη Νέα Υόρκη, όπου υπήρχε πολύ παιχνίδι “απομόνωσης”. Δίνεις στον καλύτερο παίκτη σου τη μπάλα ανά πάσα στιγμή και έχεις σουτέρ να τον περιτριγυρίζουν και αυτό εδώ ήταν αναζωογονητικό… Ήταν πολύ εύκολη η μετάβαση».

Για τον (ανεπιθύμητο) ρόλο του μέντορα:

«Δεν βλέπω τον εαυτό μου ως μέντορα. Δεν έχω ούτε εγώ κάποιο πρότυπο. Είμαι παίκτης μπάσκετ. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου μέντορα για κανέναν. Αν, φυσικά, υπάρχει ένας παίκτης ή ένας νεότερος παίκτης που θέλει να μάθει και να κάνει ερωτήσεις και είναι περίεργος για τα πράγματα, τότε ευχαρίστως θα έδινα τη συμβουλή μου. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που λένε “αυτό έκανα, αυτός είμαι εγώ και θα με ακούσεις”. Είναι σπουδαίο να είσαι ηγέτης απλώς επειδή σε παρατηρήσουν».

Για τη σύγκριση Γάλλων και Ελλήνων οπαδών:

Δεν μπορείς να το συγκρίνεις… Οι Έλληνες φίλαθλοι είναι παθιασμένοι! Δεν λέω ότι στη Γαλλία δεν έχουμε οπαδούς, αλλά δεν είναι το ίδιο, φίλε. Εδώ η ομάδα αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια απλή ομάδα μπάσκετ ή ποδοσφαίρου. Είναι σαν… Είναι σαν οικογένεια, σαν τρόπος ζωής. Μιλούσα με τον Μους (σ.σ.: Φαλ) το καλοκαίρι, επειδή παρακολουθούσαμε το Ευρωμπάσκετ και το πώς συμμετείχαν οι Έλληνες φίλαθλοι και τι σήμαινε γι’ αυτούς να κερδίσουν αυτό το μετάλλιο. Ο Μους κι εγώ πήραμε δύο μετάλλια μαζί, δύο ασημένια, ένα ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και ένα στο Ευρωμπάσκετ 2022. Και η αντίδραση των οπαδών μας, όταν πήραμε τα μετάλλια, ήταν εντελώς διαφορετική», πρόσθεσε ο Φουρνιέ.

Για τις… γαστριμαργικές αναζητήσεις του:

«Όταν μετακομίζεις σε μια χώρα, πρέπει να αγκαλιάσεις την κουλτούρα, τους ανθρώπους… Το φαγητό είναι σίγουρα ένας τρόπος για να γνωρίσεις τους ανθρώπους. Το φαγητό είναι σπουδαίο γιατί μπορείς να το μοιραστείς και λέει πολλά για την κουλτούρα. Το ελληνικό φαγητό είναι, είναι… Πώς μπορώ να το πω αυτό στα αγγλικά; Σε εκπληρώνει! Είναι δοτικό. Δεν είναι το πιο εκλεπτυσμένο φαγητό, όπως αυτό που έχουμε σε κάποια μέρη, όπως στη Γαλλία, αλλά υπάρχει πολλή αγάπη στο φαγητό στην Ελλάδα και αυτό αντικατοπτρίζει πολύ καλά το πώς είναι οι Έλληνες».

Για την αγκαλιά με τον Ναν και τον Χουάντσο που παρακολούθησε την απονομή του περσινού τίτλου:

«Οι παίκτες έχουμε σεβασμό ο ένας για τον άλλον και απλώς αγωνιζόμασταν. Η ένταση ανέβηκε έξω από τα αποδυτήρια. Στο γήπεδο παίζουμε για τη νίκη, δεν υπάρχει καμία φιλία, όμως όταν όλα τελειώνουν, ακόμα κι αν δεν συμπαθείς κάποιον, τελειώνει. Λες συγχαρητήρια, οτιδήποτε, ή “τα λέμε την επόμενη φορά”… Δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε κολλητοί. Δεν πειράζει. Είναι απολύτως εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι τρελό πέρυσι από την πλευρά των παικτών».

Για τη σύγκριση ΝΒΑ-Ευρώπης:

«Υπάρχουν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι σταρ στο παιχνίδι και όλο και περισσότερος κόσμος παρακολουθεί τα Ευρωμπάσκετ και τις διοργανώσεις της FIBA και στις Η.Π.Α…. Το πρώτο μου Ευρωμπάσκετ ήταν το 2015 και ο κόσμος εκεί δεν έδινε τότε δεκάρα! Υπάρχει μια μεγαλύτερη δεξαμενή ανθρώπων που ενδιαφέρονται για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, υπάρχουν πιθανώς περισσότερα χρήματα για τις ομάδες και οι Αμερικανοί παίκτες κοιτάζουν την Ευρωλίγκα λίγο περισσότερο… Τα μεγάλα ονόματα που έρχονται στην Ευρωλίγκα προσελκύουν άλλα μεγάλα ονόματα και νομίζω ότι θα αρχίσετε να βλέπετε όλο και περισσότερους έμπειρους παίκτες του ΝΒΑ, που αξιοπρόσεκτες καριέρες στο ΝΒΑ, να έρχονται», κατέληξε ο Φουρνιέ.

Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ
Champions League 08.12.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Σαντιάγκο Έσε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League

Σύνταξη
Σοκαριστικό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ (video)
Ελλάδα 08.12.25

Σοκαριστικό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ (video)

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών έξω από την Αμφίκλεια - Από τη σφοδρή τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μίας νταλίκας και ελαφρά ο άλλος -

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Δεν μπορεί η αστυνομία να σταματήσει αυτό το τεράστιο κύμα διαμαρτυρίας από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα, τονίζουν στο in οι αγρότες, που ετοιμάζονται για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καραμανλής: Τα «μάτια» του Μαξίμου στον πρώην πρωθυπουργό και τους αγρότες
Live 08.12.25

Τα «μάτια» του Μαξίμου σε Καραμανλή και αγρότες - Νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Θρίαμβος 08.12.25

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση
Πολιτική 08.12.25

Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση

Σαν απειλή αντιμετωπίζει τα μηνύματα Καραμανλή για το αγροτικό το Μαξίμου και το μητσοτακικό μπλοκ, και επιλέγει ευθεία επίθεση σε βάρος του ίδιου και της κυβέρνησής του. Το σήμα των επιθέσεων έδωσε ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull
Ελλάδα 08.12.25

Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull

Όλα συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της 11χρονης κόρης της οικογένειας που είδε ξαφνικά το σκυλί να αρπάζει τον μικρό της αδελφό και να τον κατασπαράζει - Δεν υπάρχει καταφύγιο αδέσποτων στη Ζάκυνθο

Σύνταξη
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Ποντάροντας πολλά στο 32…
On Field 08.12.25

Ποντάροντας πολλά στο 32…

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
«Μαγική εμπειρία» 08.12.25

Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του

Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Σύνταξη
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
