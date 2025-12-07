Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Ολυμπιακός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς στον αχίλλειο, έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση γκαρντ και τα σενάρια εδώ και περίπου έναν μήνα δίνουν και παίρνουν. Τα ονόματα που κυκλοφορούν σε καθημερινή βάση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι δεκάδες, όμως τα περισσότερα δεν έχουν βάση, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ένας από αυτούς είναι και ο Τζάστιν Ρόμπινσον, που αγωνίζεται στην Παρί και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σκόρερ στη Euroleague, με τον Ολυμπιακό να φέρεται πως ρώτησε για τον Αμερικανό γκαρντ την Παρί, όμως οι Γάλλοι ήταν κάθετοι και δεν τον παραχωρούν μεσούσης της σεζόν.

Ο Ρόμπινσον είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της γαλλικής ομάδας φέτος, σκοράρει ασταμάτητα και το… βίωσε από πρώτο χέρι και ο Ολυμπιακός πριν από μερικές εβδομάδες. Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Ελλάδας υποδέχτηκαν την Παρί στο ΣΕΦ, επικράτησαν πιο δύσκολα από ότι δείχνει το τελικό 98-86 και είδαν τον πρώην NBAer της Παρί να κάνει… όργια και να ολοκληρώνει το ματς με 35 πόντους και μια απίθανη εμφάνιση (4/7 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 6/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Όπως έχει κυκλοφορήσει ο Ρόμπινσον δεν διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης μέσα στη σεζόν, με την Παρί να απορρίπτει με συνοπτικές διαδικασίες την πρόταση των ερυθρολεύκων, όμως έχει και buy out για την Euroleague, αλλά και NBA out το καλοκαίρι του 2026. Το συμβόλαιο που υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι για να αντικαταστήσει ουσιαστικά τον Τι Τζέι Σορτς που πήγε στον Παναθηναϊκό ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όμως έχει προσιτές ρήτρες το καλοκαίρι που έρχεται.

Ο Ολυμπιακός, ο Ρόμπινσον και μια ιδιαίτερη ιστορία

Ο Ρόμπινσον είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Παρί και δεν παραχωρείται δεδομένα μέσα στη χρονιά, όμως είναι άγνωστο τι θα γίνει το καλοκαίρι. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η τρομερή ιστορία που κρύβεται πίσω από τον Αμερικανό και πώς αυτός συνδέεται κατά μια έννοια με τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός στις 22 Σεπτεμβρίου του 2024 είχε τεθεί αντιμέτωπος σε φιλική αναμέτρηση στη Σικελία με την Τραπάνι και εκεί αγωνιζόταν τότε ο… άσημος στο ευρύ κοινό Ρόμπινσον. Τότε, οι ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει δύσκολα της Τράπανι με 95-90, σε ένα ματς που είχε κλέψει την παράσταση ο Τζάστιν Ρόμπινσον.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε σκοράρει τότε 25 πόντους και 9 ασίστ στην αναμέτρηση και είχε κάνει άνω-κάτω τους Πειραιώτες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του να εντυπωσιάζονται από τον Ρόμπινσον, που έναν χρόνο μετά μεταπήδησε στη Euroleague και κάνει εξαιρετική χρονιά με την Παρί.

Ποιος είναι ο Ρόμπινσον

Ο Ρόμπινσον εκτός από την 35αρα στον Ολυμπιακό μετράει φέτος 17,1 πόντους στη Euroleague, που είναι και η πρώτη του στη διοργάνωση, ενώ έχει μεταξύ άλλων 4.1 ασίστ, 1,8 ριμπάουντ και 16,8 στο σύστημα αξιολόγησης.

Είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ, που μπορεί και να δημιουργήσει όπως δείχνουν και οι αριθμοί. Έχει ύψος 1.85 και είναι 27 χρονών, στην καλύτερη ηλικία για να μεγαλουργήσει στην Ευρώπη.

Ο Ρόμπινσον την τελευταία διετία βρίσκεται στη Γηραιά Ήπειρο. Πρώτα στην Ισπανία με την Μπρεογκάν και στη συνέχεια στην Ιταλία με την Τραπάνι. Η Παρί είναι ο τρίτος σταθμός και ο πιο σημαντικός μέχρι στιγμής. Ο Ρόμπινσον δεν έγινε draft στο NBA. Βρήκε όμως συμβόλαιο το 2019 στην Ουάσινγκτον και από εκεί και μετά ακολούθησαν Οκλαχόμα, Μιλγουόκι, Σακραμέντο, Ντιτρόιτ αλλά και ομάδες στη G League.