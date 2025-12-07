Σε ΣΕΦ και Telekom Center Athens θα είναι στραμμένα τα βλέμματα σήμερα (7/12), αφού ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ (13:00) και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανιώνιο (16:00) για την ένατη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες θα είναι πιο… φρέσκοι αφού δεν πραγματοποιήθηκε το ματς με την Φενέρμπαχτσε εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική τις προηγούμενες μέρες, την ώρα που οι Πράσινοι ηττήθηκαν εντός έδρας από την Βαλένθια, για τη Euroleague.

Με δύο αναμετρήσεις το σημερινό πρόγραμμα της Stoiximan GBL

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα τραυματισμών (Φαλ, Έβανς, ΜακΚίσικ). Από’ κει και πέρα ο Εβάν Φουρνιέ που είχε πυρετό τις προηγούμενες μέρες, λογικά θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Από την άλλη, η ΑΕΚ θα έχει απουσίες, αφού Κατσίβελης, Μπράουν και Χαραλαμπόπουλος ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ενώ και ο Κλαβέλ, υπέστη εξάρθρωση ώμου στην πρώτη του προπόνηση με την Ένωση και δεν υπολογίζεται.

Να αντιδράσει μετά την ήττα από τη Βαλένθια θέλει ο Παναθηναϊκός

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Κέντρικ Ναν να είναι εκτός προπόνησης λόγω στομαχικών διαταραχών, ενώ Όσμαν και Χολμς συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα. Από την άλλη, ο Σαμοντούροφ επέστρεψε και είναι στην διάθεση του Τούρκου προπονητή, ξεπερνώντας το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε.

Στον αντίποδα, ο Πανιώνιος δεν αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα, ενώ προέρχεται από την ήττα με 101-83 στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην ανώτερη Μπεσίκτας.