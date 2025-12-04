Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Το προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (4/12, 21:15) παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης από την κακοκαιρία που πλήττει την Αττική.

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Χρήστος Μπαφές μίλησε στη NOVA για το γεγονός αυτό, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι ήταν πλήρως προετοιμασμένοι για την κακοκαιρία, ενώ στάθηκε και στην κατάσταση της οροφής του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας τονίζοντας πως ποτέ η Πολιτεία δεν είχε μεριμνήσει ώστε να γίνουν έργα συντήρησης.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Μπαφές:

«Ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι. Μια στάλα έπεσε από την οροφή και αμέσως το πρόβλημα διορθώθηκε. Αμέσως μπήκαν τα απαραίτητα πανιά μέχρι να μπει μια πιο μόνιμη κατασκευή. Θέλω να ευχαριστήσω κάποιους εργαζόμενους του ΣΕΦ γιατί έκαναν μεγάλες προσπάθειες να μην πάθει ζημιά το παρκέ. Τα κυβικά νερού στην οροφή ήταν ασύλληπτα. Το παρκέ δεν έχει κάποιο θέμα, αλλά το πρόβλημα ήταν εξωτερικά στις θύρες, στην Ωμέγα Θαλάσσης, όπου δεν κράτησε ούτε το αντιπλημμυρικό έργο που είναι και πρόσφατο.

Στις 17:10 βλέπαμε τα φρεάτια να πετάνε τα καπάκια και συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων που έρχονται στο γήπεδο. Τα φαινόμενα από ό,τι γνωρίζουμε συνεχίζονται και θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και με την περιφέρεια. Οι παίκτες μάς έλεγαν πώς θα έρθουν οι οικογένειές μας. Με τους ανθρώπους της Φενέρ είμαστε σε συνεννόηση για να αποφασιστεί πότε θα γίνει το παιχνίδι. Έδειξαν κατανόηση για το πρόβλημα αυτό.

Βάσει προγράμματος, τον Γενάρη είναι αδύνατο να γίνει γιατί υπάρχουν 13-14 παιχνίδια. Δύο ημερομηνίες είναι την άλλη εβδομάδα, Τρίτη (9/12) ή Τετάρτη (10/12) -γιατί παίζουμε και οι δύο την Παρασκευή- και μετά η επόμενη ημερομηνία είναι στις 30 Δεκεμβρίου (Τρίτη). Εντωμεταξύ στις 4 Ιανουαρίου παίζουμε με τη Φενέρ και πάλι.

Δεν είναι απλό πράγμα η οροφή. Έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Σαν σήμερα πριν 30 χρόνια ο Ιωαννίδης φώναζε γιατί έκανε προπόνηση με κουβάδες. Δεν υπάρχει πουθενά στα πρακτικά της διοίκησης ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε κάποιο έργο για τη συντήρηση της οροφής. Δεν είναι μπετό, είναι πανί, σαν αυτό που υπάρχει στα φουσκωτά σκάφη. Γίνονται και τώρα εργασίες συντήρησης. Σήμερα το μεσημέρι κατέβηκε το cube, ελέγξαμε ότι είναι εντάξει για να μην έχει διαρροή. Προφανώς το νερό μπορεί να περάσει από παντού, γι’ αυτό και ήμασταν έτοιμοι, υπήρχαν σε διάφορα σημεία πανιά. Δεν θα δημιουργούταν κανένα πρόβλημα στη διάρκεια του αγώνα. Όμως πάνω από όλα παίζουμε για τον κόσμο και πρέπει ο κόσμος να είναι ασφαλής. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε», κατέληξε ο Χρήστος Μπαφές.