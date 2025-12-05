H Κυπριακή Ομοσπονδία καλεί τον Ολυμπιακό να παίξει στη Λεμεσσό αντί για το ΣΕΦ

Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Byron που έπληξε την Αττική -και όχι μόνο- αναβλήθηκε το ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Η απόφαση πάρθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και πλέον μένει να φανεί πότε θα γίνει η εν λόγω αναμέτρηση.

Από εκεί και πέρα πάντως, το ΣΕΦ αναμένεται να κλείσει με την ολοκλήρωση της σεζόν και θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να γίνουν τα έργα που έχει προγραμματίσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι έτοιμο με την έναρξη της σεζόν 2026/27, οπότε πρέπει να βρεθεί κάποια λύση γι’ αυτό.

Η λύση του «Σπύρος Κυπριανού»

Και η λύση, ίσως… έρχεται από την Κύπρο. Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση για τις ετήσιες βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο πρόεδρος Γιάννης Ιωάννου αποκάλυψε πως θα σταλεί επίσημη πρόσκληση προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ώστε οι Πειραιώτες να δώσουν στη Λεμεσό και το γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» (που υποδέχθηκε και όμιλο του Eurobasket φέτος) τους αγώνες τους, μέχρι το ΣΕΦ να είναι ξανά έτοιμο για να φιλοξενήσει αγώνες.

Όσο για το «Σπύρος Κυπριανού» που φιλοξένησε και την Εθνική μας ομάδα στο πρόσφατο Eurobasket; Είναι υπερσύγχρονο, διαθέτει εγκαταστάσεις που πληρούν όλα τα κριτήρια της διοργανώτριας αρχής και είναι χωρητικότητας 8.000 θεατών.