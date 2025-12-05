Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι

Η «κακοκαιρία Byron» δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε το βράδυ της Πέμπτης (4/12) στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague και πλέον οι άνθρωποι των δύο ομάδων καθώς και της διοργανώτριας είναι σε επαφές προκειμένου να δουν πότε είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση.

Αρχικά οι ημερομηνίες που προέκυψαν και ανέφερε και ο Αθλητικός διευθυντής των Πειραιωτών Χρήστος Μπαφές ήταν η προσεχής Τρίτη ή η Τετάρτη, αλλά και η 30ή Δεκεμβρίου, ωστόσο δεν είναι οι μοναδικές ημερομηνίες που μπορεί να γίνει το ματς. Δεν αποκλείεται τελικά το παιχνίδι να διεξαχθεί αρκετό καιρό αργότερα μέσα στην αγωνιστική περίοδο όταν βρεθεί κατάλληλη ημερομηνία.

Να σημειώσουμε πως αρχικά Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε επιθυμούσαν η αναμέτρηση να διεξαχθεί την επομένη, δηλαδή την Παρασκευή (5/12), ωστόσο με δεδομένο ότι τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική θα παραμείνουν έντονα δεν υπήρχε λόγος από τη Euroleague, αλλά και την Κυβέρνηση να παρθεί ρίσκο.

Άλλωστε υπάρχει κι ένας ακόμη λόγος που «απαγόρευε» τη διεξαγωγή του αγώνα την Παρασκευή και έχει να κάνει με τον… Παναθηναϊκό!

Σύμφωνα με όσα είπε οΓρηγόρης Παπαβασιλείου στην εκπομπή «Playmakers» των καναλιών Novasports, η διοργανώτρια αρχή έχει φέρει στην Ελλάδα ένα hawk eye (σύστημα για το instant replay) και όχι δύο. Συνεπώς από τη στιγμή που υπάρχει μόνο ένας τέτοιος εξοπλισμός, εκ των πραγμάτων δεν ήταν εφικτό να διεξαχθούν ταυτόχρονα δύο αγώνες της Ευρωλίγκας ουσιαστικά στην ίδια πόλη.

«Να πω ότι είναι θέμα της EuroLeague, όχι της NOVA. Η EuroLeague έχει φέρει ένα hawk eye, άρα δεν μπορούμε να το κόψουμε στα δύο και να είναι μισό στο ΣΕΦ και μισό στο ΟΑΚΑ. Αν η EuroLeague φέρει δεύτερο hawk eye μπορεί να γίνει το ματς αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Οι παίκτες που θα μπορούν να αγωνιστούν όταν γίνει το παιχνίδι

Από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι βάσει των κανονισμών της Ευρωλίγκας οι δύο ομάδων οφείλουν να παραταχθούν με τα ρόστερ που είχαν δηλώσει πριν από την 14η αγωνιστική. Δηλαδή η καταληκτική ημερομηνία ήταν το βράδυ της 3ης Δεκεμβρίου, την παραμονή δηλαδή.

Συνεπώς αν τυχόν υπάρξουν προσθήκες για κάποια ομάδα ή και για τις δύο πέρα της ημερομηνίας οι παίκτες αυτοί δεν θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν από Μπαρτζώκα και Γιασικεβίτσιους, όποτε κι αν τελικά γίνει το παιχνίδι.

Οι παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τον Ολυμπιακό: Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Όμηρο Νετζήπογλου, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ, Γιαννούλη Λαρεντζάλη, Τάισον Γουόρντ, Κώστα Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Σάσα Βεζένκοβ, Ντόντα Χολ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

*Δηλωμένος είναι και ο Κίναν Έβανς, ο οποίος ως γνωστόν θα χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Και οι παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τη Φενέρ: Γουέιντ Μπάλντουιν, Σκότι Γουίλμπεκιν, Άρτουρς Ζάγκαρς, Ντέβον Χολ, Μελίχ Μαχμούτογλου, Μπράντον Μπόστον, Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, Ονουράλπ Μπιτίμ, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Μπόνζι Κόλσον, Μέτετζαν Μπίρσεν, Μίκαελ Γιάντουνεν, Νικολό Μέλι, Κεμ Μπιρτς, Αρμάντο Μπέικοτ.