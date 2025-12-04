Euroleague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα μετά το πρώτο μισό της 14ης αγωνιστικής (pic)
Δείτε τα αποτελέσματα και την κατάταξη στη Euroleague μετά τα πρώτα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής, το βράδυ της Πέμπτης (4/12).
Το πρώτο… πιάτο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague τελείωσε με το ματς του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε να αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας και των έντονων βροχοπτώσεων που μαίνονται στην Αττική.
Στο πρώτο ματς της ημέρας η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με διπλό από την έδρα της Εφές, επικρατώντας με 81-75 κάνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση.
Στο Κάουνας η Μακάμπι νίκησε την Ζαλγκίρις με 83-65 και επέστρεψε στις νίκες μετά από αρκετό καιρό. Η Μονακό στο ματς της αγωνιστικής έβαλε 125 πόντους στην Παρί, την οποία και νίκησε (125-104) στο ματς στο οποίο οι πόντοι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη συνιστούν ρεκόρ στη διοργάνωση.
Η Χάποελ γλίτωσε το… έμφραγμα στο τέλος και νίκησε με 87-80 την Βιλερμπάν με για την 14η αγωνιστική και συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.
Τέλος η Παρτιζάν σε ένα έντονα φορτισμένο συναισθηματικά παιχνίδι, με τον κόσμο να γιουχάρει άπαντες μετά την φυγή του Ομπράντοβιτς οι Σέρβοι κατάφεραν να νικήσουν με 92-85 την Μπάγερν Μονάχου.
Η βαθμολογία της Euroleague σε 14 αγωνιστικές
Πρόγραμμα/Αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague
Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 75-81
Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83
Μονακό – Παρί 125-104
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 87-80
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε ΑΝΑΒΟΛΗ
Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου 92-85
Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 5/12 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 5/12 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Dubai BC 5/12 στις 21:30
Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 5/12 στις 21:30
