Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Νέα σενάρια για Ολυμπιακό και Ουάσινγκτον (vids)
Euroleague 08 Δεκεμβρίου 2025

Νέα σενάρια για Ολυμπιακό και Ουάσινγκτον (vids)

Για deal ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ντουέιν Ουάσινγκτον κάνει λόγο το «Baseline Intel» – Τι ισχύει με το συμβόλαιο του παίκτη, όλα τα δεδομένα

Σύνταξη
Τις τελευταίες ημέρες έχει αναπτυχθεί ένα σενάριο το οποίο θέλει τον Ντουέιν Ουάσινγκτον εκτός Παρτίζαν. Ειδικά μετά τα όσα συνέβησαν στο ματς με την Μπάγερν και το… ξενέρωμα του 25χρονου γκαρντ με τους οπαδούς της ομάδας. Όλο αυτό έχει πυροδοτήσει φήμες για πιθανή μεταγραφή του σε άλλη ομάδα της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να είναι μεταξύ των υποψηφίων για την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Και μάλιστα, εδώ και λίγες ώρες κυκλοφορεί ένα σενάριο-φωτιά. Το «Baseline Intel» κάνει λόγο για συμφωνία του 25χρονου Αμερικανο-γερμανού γκαρντ με τους Πειραιώτες! Το deal θέλει τον Ουάσινγκτον να αποχωρεί άμεσα από τον σύλλογο του Βελιγραδίου και να συνεχίζει τη φετινή σεζόν στον Ολυμπιακό. Πληροφορία, βέβαια, η οποία δεν επιβεβαιώνεται από κάπου μέχρι στιγμής.

Το δημοσίευμα για Ουάσινγκτον και Ολυμπιακό

«Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζούνιορ αποχωρεί άμεσα από την Παρτίζαν, μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Ο γκαρντ κατέληξε σε συμφωνία να ενταχθεί στον Ολυμπιακό για το υπόλοιπο της σεζόν, με στόχο να βοηθήσει τον σύλλογο στην προσπάθειά του να κατακτήσει τη Euroleague», αναφέρει χαρακτηριστικά το γνωστό Μέσο σε ανάρτηση στο «X».

Ο Ουάσινγκτον βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου την περασμένη εβδομάδα είχε 22 πόντους με 5/6 τρίποντα. Έβαλε 22 με τη Μονακό στην προηγούμενη μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι, 21 με τη Μπαρτσελόνα, 20 κόντρα στον Ολυμπιακό. Είναι μακράν ο πιο συνεπής στην περιφέρεια των Σέρβων με 14πόντους-2,6 ασίστ και ένα φαρμακερό 42,7% στο τρίποντο έχοντας κατά μέσο όρο 2,5 εύστοχα ανά 5.8 προσπάθειες σε κάθε ματς. Ένας combo guard που έρχεται από τον πάγκο, αλλάζει τον ρυθμό δίνει σκορ κλπ.

YouTube thumbnail

Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του Ουάσινγκτον

Ο 25χρονος Αμερικανο-γερμανός γκαρντ υπέγραψε πέρσι συμφωνία για 1+1 χρόνια με την Παρτίζαν. Από τη στιγμή που έδειξε πολύ θετικά στοιχεία, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς άναψε το περασμένο καλοκαίρι το «πράσινο φως» για τη διατήρησή του στο ρόστερ. Πλέον, όμως, δεν υπάρχει ο «Ζοτς» και τίποτα δεν είναι το ίδιο σε σχέση με μερικούς μήνες πριν. Με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά.

YouTube thumbnail

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως ο Ουάσινγκτον έχει ένα μικρό buy out για αποχώρηση μεσούσης της σεζόν. Αν λύσει τη συνεργασία του μονομερώς με την Παρτίζαν, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν δικαιούται κάποια αποζημίωση.

Ποδόσφαιρο 08.12.25

Μαδριλένικη νύχτα κρίσης

Σύσκεψη ως τα ξημερώματα για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Γεώργιος Μαζιάς
