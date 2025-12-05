Τρομερές καταστάσεις στην Παρτιζάν: Ο κόσμος φώναζε «Ομπράντοβιτς» και… ξενέρωσε τον Ουάσινγκτον που έφυγε (vid)
Κωμικοτραγικές στιγμές στην Beogradska Arena, με πρωταγωνιστές τους Μαρίνκοβιτς, Ουάσινγκτον, Ομπράντοβιτς και τον κόσμο της Παρτιζάν.
Δεν έχουν τελειωμό οι… viral στιγμές γύρω από την επικαιρότητα της Παρτιζάν.
Τη στιγμή που η διοίκηση της ομάδας προσπάθησε να απαγορεύσει στους οπαδούς της να σηκώσουν πανό και αφίσες με τον Ομπράντοβιτς, χωρίς επιτυχία -καθώς το γήπεδο γέμισε- αρκετοί ήταν δακρυσμένοι τραγουδώντας το όνομα του Σέρβου προπονητή.
Μάλιστα, μετά τη νίκη επί των Γερμανών, οι παίκτες της ομάδας πήγαν στον κόσμο να πανηγυρίσουν, με μπροστάρη τον Μαρίνκοβιτς, αλλά οι οπαδοί της Παρτιζάν φώναζαν το όνομα του Ομπράντοβιτς.
Αποτέλεσμα; Πάρκερ και Ουάσινγκτον δεν έκρυψαν το… ξενέρωμά τους, με τον δεύτερο να αποχωρεί εκνευρισμένος προς τα αποδυτήρια, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Δείτε το βίντεο μετά τη νίκη της Παρτιζάν
Vanja Marinković tried to rally the team, the Partizan fans chanted for Obradović👀
The reaction from Washington and Parker😳#partizanbc #kkcz #olympiacosbc #paobc #euroleague pic.twitter.com/61wh4X3dNv
— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) December 4, 2025
