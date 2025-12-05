sports betsson
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
05.12.2025 | 14:53
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από ταραχές στους δρόμους της Γλασκώβης
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Τρομερές καταστάσεις στην Παρτιζάν: Ο κόσμος φώναζε «Ομπράντοβιτς» και… ξενέρωσε τον Ουάσινγκτον που έφυγε (vid)
Euroleague 05 Δεκεμβρίου 2025 | 13:57

Τρομερές καταστάσεις στην Παρτιζάν: Ο κόσμος φώναζε «Ομπράντοβιτς» και… ξενέρωσε τον Ουάσινγκτον που έφυγε (vid)

Κωμικοτραγικές στιγμές στην Beogradska Arena, με πρωταγωνιστές τους Μαρίνκοβιτς, Ουάσινγκτον, Ομπράντοβιτς και τον κόσμο της Παρτιζάν.

Σύνταξη
Δεν έχουν τελειωμό οι… viral στιγμές γύρω από την επικαιρότητα της Παρτιζάν.

Τη στιγμή που η διοίκηση της ομάδας προσπάθησε να απαγορεύσει στους οπαδούς της να σηκώσουν πανό και αφίσες με τον Ομπράντοβιτς, χωρίς επιτυχία -καθώς το γήπεδο γέμισε- αρκετοί ήταν δακρυσμένοι τραγουδώντας το όνομα του Σέρβου προπονητή.

Μάλιστα, μετά τη νίκη επί των Γερμανών, οι παίκτες της ομάδας πήγαν στον κόσμο να πανηγυρίσουν, με μπροστάρη τον Μαρίνκοβιτς, αλλά οι οπαδοί της Παρτιζάν φώναζαν το όνομα του Ομπράντοβιτς.

Αποτέλεσμα; Πάρκερ και Ουάσινγκτον δεν έκρυψαν το… ξενέρωμά τους, με τον δεύτερο να αποχωρεί εκνευρισμένος προς τα αποδυτήρια, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο μετά τη νίκη της Παρτιζάν

Markets
Bank of America (BofA): Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Bank of America (BofA): Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Macro
Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης

Αντίστροφη μέτρηση για την ενσωμάτωση του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, αφού ο διεθνής χαφ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας και ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι
Euroleague 05.12.25

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι

Τα δεδομένα για το πότε είναι εφικτή η διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρ που αναβλήθηκε και τι ισχύει με τον κανονισμό σχετικά με το ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όταν το ματς γίνει.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
Μπάσκετ 04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
Μπάσκετ 04.12.25

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές μίλησε για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Σύνταξη
Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας
Μπάσκετ 04.12.25

Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας

Οπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα που ήταν προγραμματισμένη για απόψε (4/12, 21;15) στο ΣΕΦ δεν θα διεξαχθεί λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!
Μπάσκετ 04.12.25

Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!

Η Αττική έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της «κακοκαιρίας Byron», με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται σε επαφές με την Περιφέρεια Αττικής για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 04.12.25

Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 21:15 τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
Euroleague 03.12.25

Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Στην μεταγραφολογία που «έχει κουράσει», την κατάσταση του Φουρνιέ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 03.12.25

Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για την ανάδειξή του σε MVP του Νοεμβρίου στην Ευρωλίγκα, τις εντυπώσεις του από τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες οπαδούς, αλλά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του
Μπάσκετ 02.12.25

Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του

«Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από αυτά – Ο πρόεδρος ευθύνεται για την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς που «έσπασε τη σιωπή» του για τα όσα τον οδήγησαν στην παραίτηση από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Παρτίζαν: Ο Ζάρκο Πάσπαλι είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής, αντί του Ζόραν Σάβιτς
Μπάσκετ 02.12.25

Παρτιζάν: Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Σάβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή

Τον Ζόραν Σάβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή της Παρτιζάν θα καλύψει μία ακόμη μεγάλη δόξα του σερβικού μπάσκετ, ο Ζάρκο Πάσπαλι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του σε αρκετές ομάδες.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρόστιμο 140 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον
Τεχνολογία 05.12.25

Ευρωπαϊκό πρόστιμο 140 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον

Το Χ κρίθηκε ένοχο για παραβάσεις του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάνει λόγο για στοχοποίηση των αμερικανικών εταιρειών.

Σύνταξη
Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Στη Γαλλία 05.12.25

Φρίκη: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος – Υπολογισμός και δικαιούχοι – Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
Ειδικές κατηγορίες 05.12.25

Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων - Υπολογισμός και δικαιούχοι - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου - Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης

Αντίστροφη μέτρηση για την ενσωμάτωση του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, αφού ο διεθνής χαφ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας και ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς
Ο φόβος του Βερολίνου 05.12.25

EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς

Φρίντριχ Μερτς, Μπαρτ Ντε Βέβερ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δειπνήσουν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν για το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Να υψωθεί τείχος αγώνα απέναντι στην καταστολή και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Σύνταξη
Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας

O προπονητής της Μπράιτον επιβεβαίωσε τα άσχημα μαντάτα για τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα μετά τον τραυματισμό του.

Σύνταξη
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια – Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές
200.000 δανειολήπτες 05.12.25

Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές

Σύμφωνα με τους δανειολήπτες, ο Άρειος Πάγος μπορεί να δώσει λύση, ώστε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι τόκοι αυτών να αποπληρωθούν σε ευρώ χωρίς το βάρος της ισοτιμίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

