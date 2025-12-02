Η Παρτίζαν μπαίνει σε μια νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία και του Ζόραν Σάβιτς από τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Το ΔΣ του συλλόγου συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε να προσλάβει στη θέση του Σάβιτς τον Ζάρκο Πάσπαλι, τον οποίο και όρισε ως υπεύθυνο να επιλέξει εκείνος τον επόμενο προπονητή, ενώ όπως έγινε γνωστό μέχρι να γίνει αυτό τα ηνία του πάγκου θα αναλάβει ο Μίρκο Οτσόκολιτς.

Održana sednica Upravnog odbora KK Partizan: Žarko Paspalj imenovan za novog sportskog direktora crno-belih!⚫⚪ 🔗 https://t.co/xul00VpEZz#KKPartizan pic.twitter.com/3aXEOz3WIl — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 2, 2025

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρτίζαν συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, προκειμένου να παρθούν στρατηγικές αποφάσεις για τη λειτουργία του μετά την αμετάκλητη παραίτηση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την αποχώρηση του αθλητικού διευθυντή Ζόραν Σάβιτς.

Με την παρουσία της πλειοψηφίας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, σημειώθηκαν οι νέες συνθήκες και καθορίστηκε η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι ασπρόμαυροι. Κατόπιν πρότασης του προέδρου Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα εξέλεξαν ομόφωνα τον Ζάρκο Πάσπαλι ως νέο αθλητικό διευθυντή της Παρτίζαν.

Με αυτόν τον τρόπο, ο θρυλικός άσος του μπάσκετ και αθλητικός παράγοντας επέστρεψε στην Παρτίζαν, για να ηγηθεί του αθλητικού τομέα σε δύσκολους καιρούς και να θέσει τις πλούσιες γνώσεις και την εμπειρία του στην υπηρεσία της επίλυσης όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Ο Ζάρκο Πάσπαλι έχει την πλήρη υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιλογή των συνεργατών του, στην εξεύρεση λύσης για τη θέση του προπονητή και στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον σύλλογο να κάνει ένα άλμα στα αποτελέσματα σε σύγκριση με την τρέχουσα πορεία της σεζόν.

Μέχρι την εκλογή νέου επικεφαλής του προπονητικού επιτελείου, η ομάδα θα καθοδηγείται από τον προπονητή Μίρκο Οτσόκολιτς. Το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν καλεί όλους τους εκπροσώπους των Μέσων ενημέρωσης, καθώς και όλα τα άτομα που επηρεάζουν τη δημιουργία της ατμόσφαιρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην δημοσιεύουν μη επαληθευμένες ή ψευδείς πληροφορίες και να έχουν κατά νου ότι η Παρτίζαν έχει αγώνα με τη Μπάγερν Μονάχου την Πέμπτη και ότι το ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα θα διεξαχθεί λίγο μετά.

Ζητείται από όλους όσοι αγαπούν την Παρτίζαν να μην υποκινούν οποιαδήποτε μορφή μισαλλοδοξίας και να μην ενθαρρύνουν την κλιμάκωση της βίας ή άλλες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στον σύλλογο».