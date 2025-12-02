sports betsson
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Παρτίζαν: Ο Ζάρκο Πάσπαλι είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής, αντί του Ζόραν Σάβιτς
Μπάσκετ 02 Δεκεμβρίου 2025

Παρτίζαν: Ο Ζάρκο Πάσπαλι είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής, αντί του Ζόραν Σάβιτς

Τον Ζόραν Σάβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή της Παρτιζάν θα καλύψει μία ακόμη μεγάλη δόξα του σερβικού μπάσκετ, ο Ζάρκο Πάσπαλι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του σε αρκετές ομάδες.

Σύνταξη
Η Παρτίζαν μπαίνει σε μια νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία και του Ζόραν Σάβιτς από τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Το ΔΣ του συλλόγου συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε να προσλάβει στη θέση του Σάβιτς τον Ζάρκο Πάσπαλι, τον οποίο και όρισε ως υπεύθυνο να επιλέξει εκείνος τον επόμενο προπονητή, ενώ όπως έγινε γνωστό μέχρι να γίνει αυτό τα ηνία του πάγκου θα αναλάβει ο Μίρκο Οτσόκολιτς.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρτίζαν συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, προκειμένου να παρθούν στρατηγικές αποφάσεις για τη λειτουργία του μετά την αμετάκλητη παραίτηση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την αποχώρηση του αθλητικού διευθυντή Ζόραν Σάβιτς.

Με την παρουσία της πλειοψηφίας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, σημειώθηκαν οι νέες συνθήκες και καθορίστηκε η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι ασπρόμαυροι. Κατόπιν πρότασης του προέδρου Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα εξέλεξαν ομόφωνα τον Ζάρκο Πάσπαλι ως νέο αθλητικό διευθυντή της Παρτίζαν.

Με αυτόν τον τρόπο, ο θρυλικός άσος του μπάσκετ και αθλητικός παράγοντας επέστρεψε στην Παρτίζαν, για να ηγηθεί του αθλητικού τομέα σε δύσκολους καιρούς και να θέσει τις πλούσιες γνώσεις και την εμπειρία του στην υπηρεσία της επίλυσης όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Ο Ζάρκο Πάσπαλι έχει την πλήρη υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιλογή των συνεργατών του, στην εξεύρεση λύσης για τη θέση του προπονητή και στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον σύλλογο να κάνει ένα άλμα στα αποτελέσματα σε σύγκριση με την τρέχουσα πορεία της σεζόν.

Μέχρι την εκλογή νέου επικεφαλής του προπονητικού επιτελείου, η ομάδα θα καθοδηγείται από τον προπονητή Μίρκο Οτσόκολιτς. Το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν καλεί όλους τους εκπροσώπους των Μέσων ενημέρωσης, καθώς και όλα τα άτομα που επηρεάζουν τη δημιουργία της ατμόσφαιρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην δημοσιεύουν μη επαληθευμένες ή ψευδείς πληροφορίες και να έχουν κατά νου ότι η Παρτίζαν έχει αγώνα με τη Μπάγερν Μονάχου την Πέμπτη και ότι το ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα θα διεξαχθεί λίγο μετά.

Ζητείται από όλους όσοι αγαπούν την Παρτίζαν να μην υποκινούν οποιαδήποτε μορφή μισαλλοδοξίας και να μην ενθαρρύνουν την κλιμάκωση της βίας ή άλλες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στον σύλλογο».

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

Τεχνολογία
Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

Αθλητική Ροή
Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE
Fizz 02.12.25

«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE

Η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατήγγειλε με οργή τη χρήση του τραγουδιού της, Juno, από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που προωθούσε τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός
Ελλάδα 02.12.25

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας στο Κερατσίνι

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
