Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφυγε από την Παρτιζάν και το «αντίο» του έφερε κύμα αποχωρήσεων, αφού μετά τον τεχνικό διευθυντή Ζόραν Σάβιτς παρελθόν αποτελεί και άμεσοι συνεργάτες του Γιόσεπ Μαρίγια Ισκιέρντο και Βλαντιμίρ Άντροιτς

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ισκιέρδο, επί χρόνια συνεργάτης του «Ζοτς» εργάστηκε στους ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου από το 2021, όταν δηλαδή επέστρεψε και ο Ομπράντοβιτς μετά την πρώτη του θητεία στο σύλλογο τη δεκαετία του 90′.

Με μία λιτή λεζάντα ο Ισκιέρδο ευχαρίστησε τους οπαδούς του συλλόγου, αφού ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Παρτιζάν.

Το ποστ του Ισπανού προπονητή

Παρτιζάν: Με τον Οτσόκολιτς κόντρα στη Μπάγερν

Κι ενώ η Παρτιζάν ψάχνει τον αντικαταστάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της, ο Μίρκο Οτσόκολιτς, θα είναι υπηρεσιακός προπονητής στην εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του Βελιγραδίου με την Μπάγερν Μονάχου, για την 14η αγωνιστική της Euroleague, προγραμματισμένη για την Πέμπτη (4/12, 21:45).

Ο Μίρκο Οτσόκολιτς είχε διατελέσει άμεσος συνεργάτης του νυν προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς (αριστερά στη φωτογραφία με τον νυν προπονητή του Ερυθρού Αστέρα), όταν ο τελευταίος εργαζόταν στη Μονακό. Με τα τωρινά δεδομένα ο Οτσόκολιτς αναμένεται να οδηγήσει τεχνικά την Παρτιζάν και στον επόμενο αγώνα της στην Αδριατική Λίγκα.

Όλα αυτά βεβαίως τη στιγμή που πριν από λίγα 24ωρα οι οπαδοί της Παρτιζάν απείλησανμ να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τους Βαυαρούς!

Οσον αφορά την επόμενη μέρα μετά τον Ομπράντοβιτς ο προπονητής που έχουν ξεχωρίσει στον σερβικό σύλλογο είναι ο Ιταλός Αντρέα Τρινκιέρι, ωστόσο αλλά ο όποιος διάδοχος δεν πρόκειται να ανακοινωθεί άμεσα. Κι αυτό καθώς στην ομάδα του Βελιγραδίου έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις αρχές αυτής της εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή – καθώς παρελθόν αποτελεί εδώ και μερικές ημέρες ο Ζόραν Σάβιτς), τη στρατηγική που θ’ ακολουθηθεί και βέβαια τη διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία.