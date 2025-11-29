Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς εξέφρασε τη θέση του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην της Παρτίζαν, τονίζοντας πως το να χάσει τον Ομπράντοβιτς θα είναι μεγαλύτερη ήττα για το σερβικό σύλλογο.
Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, ένας από τους εμβληματικούς παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα της Παρτιζάν πήρε θέση για τα όσα συμβαίνουν στον σύλλογο του Βελιγραδίου με την παραίτηση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την απομάκρυνση του αθλητικού διευθυντή Ζόραν Σάβιτς και την πρόθεση κάποιων παικτών όπως ο Μπόνγκα να αποχωρήσουν σε περίπτωση που ο «Ζοτς» δεν παραμείνει τελικά στην ομ άδα.
Ο 58χρονος σήμερα Τζόρτζεβιτς που φόρεσε τη φανέλα της Παρτιζάν από το ξεκίνημα της καριέρας του το 1983 ως το 1992, όταν και χάρισε στον σύλλογο την Ευρωλίγκα με τρίποντο στην εκπνοή (με προπονητή μάλιστα τον Ομπράντοβιτς), έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία του.
«Η Παρτίζαν έχασε από τον Ζέλικο. Αυτή είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Παρτίζαν! Δεν έπρεπε να επιτραπεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Εγώ και οι πρώην συμπαίκτες μου, όπως πάντα, είμαστε στο πλευρό του καλύτερου προπονητή μας, με όλη μας την καρδιά και με μεγάλη, αιώνια ευγνωμοσύνη – η ομάδα του ’92», αναφέρει σε ανάρτησή του ο νυν προπονητής Σάσα Τζόρτζεβιτς με μια φωτογραφία από reunion της ομάδας του 1992.
Partizan je izgubio (od)Zeljka – ovo je najtezi poraz u istoriji KKP.Nije se smeo dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadasnji saigraci,kao i uvek uz naseg najboljeg trenera,svim srcem i s velikom,vecitom zahvalnoscu-ekipa ‘92.🏆 pic.twitter.com/MqM6WDNUro
— Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) November 28, 2025
