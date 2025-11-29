Ποιος είναι ο προσωρινός αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν
Ο Αλεξάνταρ Ματόβιτς θα αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή στην Παρτιζάν, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Προγραμματισμένη για σήμερα (29/11) ήταν η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας, παρά την παραίτησή του, ωστόσο ρεπορτάζ της Mozzart Sport αναφέρει πως υπήρξε αναβολή για την επόμενη εβδομάδα.
Σύμφωνα με τα δημοσιέυματα, λόγω της κατάστασης που επικρατεί, ο Αλεξάνταρ Ματόβιτς θα αναλάβει προσωρινά την καθοδήγηση της πρώτης ομάδας μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση με τον «Ζοτς».
Ο Ομπράντοβιτς, ο Μάτοβιτς και η Παρτιζάν
Έτσι, ο Ματόβιτς θα προπονεί την ομάδα από τις επόμενες ημέρες και καλείται να διατηρήσει τη συγκέντρωση των παικτών ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων, ενώ παράλληλα η διοίκηση εντείνει τις προσπάθειές τις για την παραμονή του Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι
Υπενθυμίζουμε ότι η επόμενη αναμέτρηση της Παρτιζάν είναι κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (4/12, 21:45), για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.
