Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν: «Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτιζάν»
Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη Σερβία, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φέρεται πως ζήτησε από τον πρόεδρο της Παρτίζαν να υποβάλλει την παραίτησή του.
Η υπόθεση της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν μονοπωλεί το ενδιαφέρον στη Σερβία, με πολλές ειδήσεις και δημοσιεύματα να κάνουν την εμφάνισή τους τις τελευταίες ώρες και ειδικότερα μετά τη συνάντηση του Σέρβου με τη διοίκηση της ομάδας.
Μάλιστα, η ιστοσελίδα «nova.rs» φαίνεται να αποκαλύπτει και ένα σκηνικό μέσα από την αίθουσα της συνάντησης των δύο πλευρών, το οποίο και δείχνει ότι όλα στην ομάδα… κρέμονται από μία κλωστή. Συγκεκριμένα, το σέρβικο Μέσο τονίζει ότι ο «Ζοτς», ζήτησε από τον πρόεδρο, Οστόγια Μιχαϊλοβιτς, να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του.
Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Ομπράντοβιτς είχε ξεκαθαρίσει από το περασμένο καλοκαίρι ότι δεν ένιωθε την στήριξη της διοίκησης του συλλόγου, ενώ προβληματίστηκε ιδιαίτερα από το γεγονός πως δεν του δόθηκαν αρκετά χρήματα ώστε να φέρει τους παίκτες που είχε ως πρώτη επιλογή.
Η υπόθεση έχει σίγουρα πολύ… ψωμί ακόμα και όλοι περιμένουν με αγωνία εξελίξεις για το τι μέλλει γενέσθαι στην ομάδα του Βελιγραδίου.
Πάντως στο μεταξύ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στην Παρτιζάν καθώς παραιτήθηκε και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Ζόραν Σάβιτς!
