Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.
Προγραμματισμένη για σήμερα (29/11) ήταν η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας, παρά την παραίτησή του, ωστόσο ρεπορτάζ της Mozzart Sport αναφέρει πως υπήρξε αναβολή για την επόμενη εβδομάδα.
Οι πρώτες συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή (28/11), δεν είχαν θετική εξέλιξη, με αποτέλεσμα να οριστεί νέο ραντεβού για σήμερα (29/11) το μεσημέρι. Ο «Ζοτς» εμμένει μέχρι στιγμής στην αρχική του απόφαση, με τη διοίκηση των Σέρβων να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μεταπείσει τον 65χρονο τεχνικό.
Ωστόσο, όλα δείχνουν πως ακόμη δεν θα υπάρξει… λευκός καπνός και οι συζητήσεις των δύο πλευρών πήραν αναβολή για την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να έχει γίνει γνωστή ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
Η Παρτιζάν αναζητά παίκτη που θα… κρατήσει τον Ομπράντοβιτς
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Οράσιο Καούτσι, η Παρτιζάν έχει βγει στην αγορά και αναζητά έναν παίκτη, ακόμα και από ΝΒΑ, ώστε να ενισχύσει το ρόστερ της στο έπακρο, προσπαθώντας να μεταπείσει τον Ομπράντοβιτς και να μην παραιτηθεί.
Η διοίκηση φαίνεται πως ψάχνει έναν παίκτη ο οποίος στην ουσία θα είναι ο ηγέτης της ομάδας, όσον αφορά το σκοράρισμα και να βγαίνει μπροστά όταν η μπάλα «καίει». Η διοίκηση της Παρτιζάν παίζει όλα τα χαρτιά της για να ανατρέψει την κακή πορεία της ομάδας, αλλά και να προσπαθήσει να κρατήσει τον Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι.
