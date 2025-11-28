Κρίσιμη συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν για το μέλλον του Σέρβου προπονητή

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις τα τελευταία 24ωρα στην Παρτιζάν με το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ομπράντοβιτς έθεσε την παραίτησή του στη διοίκηση της ομάδας, η οποία δεν έγινε δεκτή και σήμερα (28/11) το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των δύο πλευρών, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Mozzart Sport.

Σκοπός της ομάδας είναι να μεταπειστεί ο Ομπράντοβιτς και να παραμείνει στο Βελιγράδι, κάτι που επιθυμούν και οι οπαδοί του συλλόγου, καθώς χθες (27/11) χιλιάδες φίλοι της Παρτίζαν γέμισαν το αεροδρόμιο για να υποδεχτούν τον «Ζοτς», ο οποίος γύρισε από την Αθήνα.

Η Παρτιζάν δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του Ομπράντοβιτς

Το Δ.Σ. της Παρτιζάν ολοκληρώθηκε, χωρίς να υπάρξει συζήτηση για την επόμενη μέρα και τον νέο προπονητή, αφού τα μέλη του αποφάσισαν να στηρίξουν τον Ομπράντοβιτς και να προσπαθήσουν να τον μεταπείσουν.

Πλέον η μπάλα είναι στα χέρια του ίδιου του Ομπράντοβιτς αν θα αλλάξει γνώμη και θα πάρει πίσω την παραίτησή του, για να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας, παρά το γεγονός πως έχει αποχαιρετήσει ήδη τον κόσμο της, αλλά και τους συνεργάτες του όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην ομάδα και τη διοίκηση.