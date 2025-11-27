Έκτακτο ΔΣ στην Παρτίζαν: Προσπαθούν να μεταπείσουν τον Ομπράντοβιτς
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία, η διοίκηση της Παρτιζάν έχει συγκαλέσει έκτακτο Δ.Σ. προκειμένου να μεταπείσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παραμείνει στην ομάδα
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Παρτιζάν μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ομάδα. Ο «Ζοτς» πήρε την απόφαση να αποχωρήσει μία ημέρα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 91-69.
Ο Σέρβος τεχνικός αποχαιρέτησε μέσω επιστολής του τον σύλλογο και τον κόσμο, κάνοντας λόγο για αμετάκλητη απόφαση. Ωστόσο, νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο μετά τα τελευταάι δημοσιεύματα από τη Σερβία.
Tι γράφουν στη Σερβία για τον Ομπράντοβιτς και την Παρτιζάν
Σύμφωνα με το «Sportal.rs», γίνονται προσπάθειες από το Δ.Σ. του συλλόγου, προκειμένου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ανακαλέσει την παραίτησή του και έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση για το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11). Ο σύλλογος του Βελιγραδίου δεν αποδέχεται την αποχώρηση του «Ζοτς» και κάνει τα πάντα για να επιστρέψει στον πάγκο και να προσπαθήσει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας.
Η Παρτιζάν έχει ρεκόρ 4-9 στη Euroleague, όμως ο Ομπράντοβιτς έχει τη στήριξη από τους ανθρώπους του συλλόγου, με τον πρόεδρο των Σέρβων να δηλώνει πως όσο βρίσκεται αυτός στην ομάδα, θα έχει την εμπιστοσύνη του.
