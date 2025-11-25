sports betsson
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς
Euroleague 25 Νοεμβρίου 2025 | 08:53

O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς

Την τέταρτη διαδοχική νίκη του θα ψάξει ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ, ώστε να διατηρηθεί στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague.

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Spotlight

Ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» ξεκινά στη Euroleague και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει ξανά ως αντίπαλος των «πράσινων» στο γήπεδο που πέρασε 13 ολόκληρα χρόνια.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν (8-4) βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, μετρώντας τρεις σερί νίκες, και θέλει να συνεχίσει το καλό σερί που έχει χτίσει παραμένοντας στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Από την άλλη, οι Σέρβοι δυσκολεύονται αρκετά σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές αφού βρίσκονται στη 18η θέση με ρεκόρ 4-8.

Οι απουσίες δεν λείπουν για τον Τούρκο τεχνικό πάντως, αφού δεν υπολογίζει στους συμπατριώτες του, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τζέντι Όσμαν, ενώ εκτός θα είναι και ο Βασίλης Τολιόπουλος, όπως φυσικά και οι Ρισόν Χολμς, Ματίας Λεσόρ. Όσον αφορά την ομάδα του Βελιγραδίου ο Κάρλικ Τζόουνς είναι εκτός με μακροχρόνιο τραυματισμό.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).

Στα άλλα ματς της ημέρας, η Ντουμπάι θα υποδεχθεί νωρίς (18:00) την Παρί σε μια ωραία απογευματινή «μάχη», ενώ στις 19:45 η Φενέρμπαχτσε θα κοντραριστεί με τη Βίρτους Μπολόνια. Ένα τέταρτο αργότερα (20:00) η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης και η Ζάλγκιρις Κάουνας την Μπασκόνια. Το πρόγραμμα κλείνει στις 21:30 με τον αγώνα της Βαλένθια απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Euroleague:

Τρίτη 25/11

18:00 Ντουμπάι – Παρί
19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπασκόνια
20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 26/11

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο
20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
20:30 Μονακό – Αναντολού Έφες
21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν

Η βαθμολογία:

