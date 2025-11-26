«Έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν στην Παρτιζάν. Η παραίτησή μου είναι αμετάκλητη». Με αυτά τα λόγια που φιλοξενούνται σε επιστολή που απέστειλε, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιβεβαίωσε τη φημολογία για παραίτησή του από την ομάδα του Βελιγραδίου.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης (25/11) μετά την βαρύτατη ήττα από τον Παναθηναϊκό με 91-69 στο ΟΑΚΑ, όπου η ασπρόμαυρη ομάδα «διαλύθηκε» για πολλοστή φορά φέτος, κάτι που προφανώς ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Ομπράντοβιτς δεν επέστρεψε σήμερα στο Βελιγράδι, αλλά παρέμεινε στην Αθήνα, πόλη στην οποία διαθέτει και σπίτι άλλωστε. Κατά τη διάρκεια της σημερινής (Τετάρτη 27/11) ημέρας, η διοίκηση της Παρτιζάν Μότσαρτ δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί την απόφαση του Ομπράντοβιτς και τώρα να προχωρήσει ολοταχώς στην αναζήτηση νέου προπονητή.

Αναλυτικά ολόκληρη η επιστολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Αγαπητοί οπαδοί της Παρτιζάν,

Πριν από τεσσεράμισι χρόνια επέστρεψα στην αγαπημένη μου ομάδα και ξεκίνησα μαζί σας για να ζήσω το πιο όμορφο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο, μετά από 10 χρόνια, η Παρτιζάν μας να ενταχθεί ξανά στην Ευρωλίγκα, και το καταφέραμε όλοι μαζί. Τα παιχνίδια της αγαπημένης μας ομάδας έχουν γίνει κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που είστε οι πιο άξιοι γι’ αυτό. Δυστυχώς, ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους από την εργατική κοινότητα του συλλόγου, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια, στα μέλη του επαγγελματικού μου επιτελείου (το έχω επισημάνει πολλές φορές, τους καλύτερους που είχα) και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς της Παρτιζάν!

Σας ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου δίνετε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε ευκαιρία!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!», ήταν όσα είπε ο Ομπράντοβιτς προς τους οπαδούς της Παρτιζάν.

«Τρινκιέρι το φαβορί για τον πάγκο της Παρτιζάν»

Όσον αφορά την επόμενη ημέρα της Παρτιζάν η μεγάλη σερβική ιστοσελίδα «Mozzart Sport», αποκαλύπτει τον πρώτο στόχο της ομάδας του Βελιγραδίου για τον πάγκο της. Ο λόγος για τον Αντρέα Τρινκιέρι που αποχώρησε πέρσι από τη Ζάλγκιρις Κάουνας και στο παρελθόν έχει καθοδηγήσει ξανά τον σερβικό σύλλογο, όντας ο προπονητής της για τη διετία 2018-20.

Επίσης ο Ιταλός τεχνικός έχει θητεύσει μεταξύ άλλων και σε Καντού, Ούνκς Καζάν, Εθνική Ελλάδας, Μπάγερν Μονάχου και Μπάμπεργκ.